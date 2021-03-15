Дружина популярного українського виконавця Дзідзьо – співачка SLAVIA похизувалася стильним образом. Вона постала перед камерою у мініспідниці та кольоровій блузці.

Співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) показала шанувальницям варіант яскравого аутфіту, який підійде для повсякденних виходів, романтичних побачень чи прогулянок.

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Стильний образ SLAVIA

SLAVIA постала перед камерою у картатій мініспідниці та атласній блузці з яскравим принтом. Оскільки на вулиці було прохолодно, артистка одягнула теплі колготи чорного кольору.

Довге розкішне волосся SLAVIA вклала в локони. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках і рожевим блиском на губах.

У дописі зіркова дружина розповіла про свій догляд за волоссям. SLAVIA сушить волосся природним шляхом, захищає його від прямих сонячних променів та морської води, адже вони також висушують.

Щоб волосся було м'яким і не плуталося, вдома збираю його в пучок. Якщо зібрати вологе, то потім отримаю ефект легкої хвильки. Щоб легко розчесати і відновити, користуюся кондиціонером або масочкою. Коли розчісую, наношу спеціальну олійку (кокосову, кунжутну). Перед укладкою обов'язково наношу на волосся термозахист,

– поділилася SLAVIA.

Жінка додала, що ніколи не фарбувалася хімічними фарбами. Раніше наносила на волосся хну і тримала 7 годин. Мідний відтінок, який вона дала, на довжині залишився досі. Зараз SLAVIA не користується хною, їй подобається природний колір.