Жена Дмитрия Ступки дерзко обнажила грудь: эротические фото 18+

Из последних интервью жены Дмитрия Ступки стало понятно, что блогерша любит хайповать. Поэтому полуобнаженные фото Полины Логуновой не являются неожиданностью. Она снялась в эротической фотосессии, засветив в кадре грудь без бюстгальтера.

В инстаграме за личным профилем Полины Логуновой следят более 140 тысяч пользователей. Прогнозируемо, что наибольшее количество лайков собирают те фото, на которых блогер демонстрирует свое шикарное тело и аппетитные формы. На этот раз жена представителя актерской династии позировала не в купальнике или белье, а в крайне откровенном платье.

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Для эротической фотосессии Полина Логунова выбрала блестящее вечернее платье, переливающееся как диско-шар. Наряд с глубоким декольте и обнаженной спиной был очень провокационным, однако блогерша добавила масла в огонь и приспустила тонкие бретели. Очевидно, что бюстгальтера на ней не было.

Так, жена Дмитрия Ступки дерзко засветила большую аппетитную грудь и соблазнительные изгибы хрупкого тела. Кадры получились необычайно жаркими!

Полина Логунова с обнаженной грудью / Фото из инстаграма жены Ступки

Полина Логунова с обнаженной грудью / Фото из инстаграма жены Ступки

Добавим, что жена Ступки не впервые раздевается в кадре. Ранее Полина Логунова показывала большую грудь на отдыхе в Доминикане, куда отправилась с дочкой Богданой. Впоследствии она будоражила сеть соблазнительными фото в облегающей боди.

Стоит отметить, что на подобные эротические фото любимой известный актер реагирует спокойно. Более того, он оценивает лайком едва ли не каждый откровенный пост.