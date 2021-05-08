Белорусская модель и блогерша Полина Логунова не стесняется сниматься в жарких фотосессиях. На личной странице она обнародовала новую фотографию, которая сразу же взбудоражила воображение поклонников.

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Образ Полины Логуновой

Жена Дмитрия Ступки позировала перед камерой на белом фоне. Для эротического аутфита она примерила нюдовое обтягивающее боди с розовой вставкой на упругой груди. Такой наряд удачно подчеркнул роскошное тело Полины Логуновой и позволил похвастаться длинными ножками и огромной татуировкой.

Одежда модель соединила с белыми туфлями на высоких каблуках и с острым носком. Соблазнительный образ дополняли объемные длинные перчатки в тон с металлическими вставками. В ушах звезды красовались длинные серьги-подвески.

Жена Дмитрия Ступки распустила черные волосы и вложила его прямыми волнами. На лице она сделала макияж. Полина подчеркнула глаза длинными стрелками и золотистыми тенями, а губы накрасила прозрачным блеском.



Полина Логунова / Фото с инстаграму блогера

Реакция сети

Поклонники жены Дмитрия Ступки засыпали ее комплиментами. Они оценили ее роскошную фигуру.