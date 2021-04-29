Каждый год 29 апреля мир отмечает красивый и символический праздник – День танца. Кто-то может легко передать свои эмоции нарисовав их на холсте, кто-то выразит свои мысли написав их на листе бумаги, а кто-то станцует так, что перехватит дух и своими движениями составит целый рассказ.

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История Международного дня танца

Танец существовал с начала времен: им выполняли магические ритуалы, во времена Античности с помощью него показывали спектакли, он был способом и средством выражения сокровенных желаний и мыслей. Однако официальный праздник, посвященный танцу, довольно молодой.



История Международного дня танца

В 1987 году ЮНЕСКО инициировала создание Международного дня танца. Дату праздника выбрали не случайно, ведь 29 апреля – день ​​рождения выдающегося французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, теоретика танцевального искусства, которого еще также называют "отцом современного балета".

Основным месседжем праздника является попытка объединить все виды и направления танца в одну форму искусства. Основатели этого Дня хотели доказать, каким бы ни был танец: вальсом, танго или балетом – всех их надо чествовать. А тех, кто владеет этой нелегкой и красивой речью движений порадовать профессиональным праздником.

Самые эффектные украинские танцовщики и хореографы

Григорий Чапкис

О таких людях, как Григорий Чапкис говорят: "Талант от Бога". Вот уже более половины века артист развивает украинский танец, и даже несмотря на свой почтенный возраст не желает покидать это искусство.



Известные украинские хореографы: Григорий Чапкис / Фото 1+1

Как и любой профессионал, мужчина живет своим делом и считает, что танцевать он научился сразу, как сделал первые шаги. За свою активную работу и огромный вклад в мир украинского танца, Чапкис удостоен звания Народного артиста Украины, а также обладает Орденом Ярослава Мудрого V степени.

Екатерина Кухар

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, Екатерина Кухар умеет заставить зрителя почувствовать трепет от ее красивых па. Артистка считается одной из лучших балерин Европы и выступает на сцене с такими великими фигурами мирового балета как Клаудио Ковьелло (театр Ла Скала), Джозеф Гатти (Бостон Балет), Кер Жереми-Луп (Парижская опера Гарнье). Екатерину вместе с ее мужем, Александром Стояновым, тоже танцовщиком, называют самой красивой парой европейского балета.



День танца 2021: известные украинские танцовщики / Кадр из спектакля

Кухар награждена почетными званиями Народной и Заслуженной артистки Украины и Орденом княгини Ольги III степени. Балерина активно участвует в различных телепередачах и является членом жюри во многих международных конкурсах танца.

Алена Шоптенко

Легенда "Танцев со звездами", Елена Шоптенко, является чемпионкой мира по латиноамериканским танцам. На паркете танцовщица не раз завораживала аудиторию своей гибкостью и грациозностью. Хореограф занимается танцами более 15 лет и успела создать ряд танцевальных проектов.



Выдающиеся хореографы и танцовщики Украины: Алена Шоптенко / Кадр из клипа

По словам Елены Шоптенко, танец для нее – это не только призвание, это и жизнь. Именно в танце женщина находит возможность продемонстрировать силу и задор, выпустить свое альтер-эго.

Елена Коляденко

Как основать и сделать популярным коллектив танца знает режиссер-постановщик и хореограф – Елена Коляденко. Танцовщица самостоятельно дала жизнь шоу-балета Freedom, в котором она является художественным директором. Благодаря стараниям Коляденко, в 2004 году балет Freedom стал чрезвычайно успешным из-за постановки "Импровизации на музыку Стинга".



День танца 2021: украинские танцовщики / Фото из фейсбука Елены Коляденко

Во главе с хореографом, шоу-балет стал сотрудничать с известным Cirque du Soleil и начал делать ему постановки. К слову, Елена Коляденко является бывшей женой другого танцовщика и шоумена Дмитрия Коляденко. Также, женщина продюсирует группу Kadnay, в котором выступает их с Дмитрием сын Филипп.

Евгений Кот

Еще одна звезда телепрограммы "Танцы со звездами" Евгений Кот, в 2019 году своей харизмой и страстью к танцу смог завоевать в шоу победу. Кроме танцев, мужчина является актером и креативным продюсером мюзикла "Барон Мюнхгаузен".



Международный день танца 2021 / Фото из инстаграма Евгения Кота

Танцовщик вместе со своей женой, Натальей Татаринцевой, чемпионкой мира по танцам на пилоне и профессиональной гимнасткой, основали Школу воздушной хореографии "Арт Ангар", где каждый желающий может попробовать свои силы в акробатике.

Илона Гвоздева

Талантливая танцовщица Илона Гвоздева любит коллекционировать победы в различных танцевальных шоу и конкурсах. В 2018 году женщина победила в телепроекте "Танцы со звездами", где была в паре вместе с юмористом Игорем Ласточкиным.



Знаменитые танцовщики Украины Илона Гвоздева / Фото из инстаграма Гвоздевой

Хореограф также имеет звание чемпионки хип-хопа и заняла первое место на Чемпионате Украины по фанку. Горя желанием обучать других искусству танца, Гвоздева основала танцевальную студию, где лично преподает.