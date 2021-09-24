Жена Дмитрия Комарова показала, как отдохнула в Греции: эффектные фото

Супруга известного путешественника Дмитрия Комарова провела отпуск в Греции, который в этом году стал одним из самых популярных туристических направлений. Александра Кучеренко очаровала первыми фото и поделилась впечатлениями от поездки.

23-летняя "Мисс Украина-2016", как и ее звездный муж, не выносит личную жизнь на публику. Так, неизвестно, как давно Александра Кучеренко отдыхала на морском побережье и был ли с ней Дмитрий Комаров. Однако титулованная красавица намекнула, что путешествовала не одна.

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Так, знаменитость успела побывать на греческом острове Идра, куда украинские туристы попадают редко. Это и неудивительно, ведь Идра – тихий и аутентичный уголок среди моря. На острове даже запрещен любой колесный транспорт, только лошади, ослы и морское такси в порту.

Здесь каждая ступенька, дверь, лавочка – идеальная фотолокация. Каждый дом – это история и украшение острова. Здесь жизнь идет мирно и неспешно,

– поделилась Александра Кучеренко.

В сети она показала фото с одной прогулки, во время которой успела обойти едва ли не все достопримечательности острова. Для выхода жена Дмитрия Комарова выбрала комплект total white – мини-шорты и футболку с аппликацией из мелких морских ракушек.



Александра Кучеренко в Греции / Фото из инстаграма жены Дмитрия Комарова



Александра Кучеренко в Греции / Фото из инстаграма жены Дмитрия Комарова



Александра Кучеренко в Греции / Фото из инстаграма жены Дмитрия Комарова