Все украинцы любят Бориса Джонсона. Ведь после полномасштабного вторжения России он одним из первых стал оказывать всестороннюю помощь и поддержку Украине, в том числе приезжал с визитами в Киев.

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На днях стало известно, что он готовится стать отцом в восьмой раз. Его третья жена Керри уже в следующем месяце родит малыша. Это будет третий общий ребенок Бориса и Керри Джонсон, однако у экспремьера еще четверо взрослых детей от второго брака, а также одна внебрачная дочь.

Как выглядят дети Бориса Джонсона

Лара Леттис Джонсон-Виллер

Старшая дочь экспремьера Лара родилась в 1993 году в его втором браке с Мариной Виллер, на которой Джонсон был женат 25 лет. Тогда будущий премьер-министр Великобритании был обычным журналистом и писал для Daily Telegraph.

Лара пошла по стопам отца. Сначала девочка училась в школе Бедейлс в Питерсфилде за 33 тысячи фунтов стерлингов в год, затем успешно поступила в Сент-Эндрюс, где изучала латынь и литературу. После окончания университета девушка начала работать журналистам: она была внештатным редактором британских журналов Vogue и Tatler.



Лара Леттис Джонсон-Виллер / Фото из соцсетей

Майло Артур Джонсон

Жизнь других детей Бориса Джонсона более скрыта. О сыне Майле (28 лет) известно немногое. В школе он был спортсменом – играл в футбол и крикет. Однако связывать свою жизнь со спортом сын Джонсона не захотел.

Он поступил в Школу востоковедения и африканистики Лондонского университета. Парень знает множество языков, включая арабский и французский. Некоторое время Майло жил в Дубае. Где он сейчас – неизвестно.



Майло Артур Джонсон / Фото из соцсетей

Кассия Пичес Джонсон

Среднее образование Кассия получала в частной школе Хайгейт, после чего поступила в дублинский Тринити-колледж, а затем вернулась в Лондон. Как и отец, она имела успех в журналистике – девушка была редактором школьной газеты в подростковом возрасте.

Чем занимается Кассия сейчас – неизвестно, хотя в некоторых статьях можно встретить рядом с ней графу "писательница". Пока ей 26 лет.



Кассия Пичез Джонсон / Фото из соцсетей

Теодор Аполло Джонсон

Младший сын Джонсона от Марины Вилер невероятно похож на своего отца. Известно, что Теодор по окончании частной школы поступил в Кембридж, хотя отец учился в Оксфорде. У парня нет социальных сетей, поэтому о его жизни совсем ничего не известно. Ему сейчас около 24 лет.



Теодор Аполло Джонсон / Фото из соцсетей

Стефани Макинтайр

В 2010 году журналисты The Daily Mail впервые предположили, что у Джонсона есть внебрачная дочь. Тогда политик как раз занимал должность мэра Лондона. Информация оказалась правдивой.

Журналистское расследование привело к маме ребенка – ею оказалась искусствовед Хелен Макинтайр, с которой Джонсон дружил довольно долго. Сам Борис до сих пор никак не комментировал, что имеет внебрачную дочь. О девочке кроме того, что ее зовут Стефани, ничего неизвестно. Ей всего 15 лет.

Уилфред Лори Николас Джонсон

В 2021 году Борис Джонсон женился на политической активистке и защитнице окружающей среды Кэри Саймондс. Она младше его на 23 года. Пара официально узаконила свои отношения уже после того, как у них появился первый общий ребенок – мальчик, которого назвали Уилфред Лори Николас.

Любопытно, что его назвали в честь врачей. Ведь незадолго до этого тогдашний премьер-министр переболел коронавирусом в очень тяжелой форме. Жизнь политику тогда спасли врачи по имени Николас Прайс и Николас Харт.

Роми Айрис Шарлотт Джонсон

В декабре 2021 года Борис и Керри Джонсон обрадовали британцев новостью о еще одном пополнении. У них родилась девочка, которой дали имя Роми Айрис Шарлотт. Девочке всего полтора года.

А вскоре Керри родит мужчине еще одного малыша. Вероятно, это произойдет уже в июне этого года.