"Вместо коробок должен быть папа": жена Андрея Беднякова показала новогоднее фото с двумя детьми

Война разлучила миллионы украинских семей. Новогодние праздники совсем не такие, к которым мы привыкли. Многие мужчины остаются в Украине, пока их жены ради безопасности с детьми находятся за границей. Среди них Андрей Беднякова и Настя Короткая.

Настя Короткая несколько месяцев назад родила сына в США. Теперь все время она проводит с детьми, а тревел-блогер остается в Украине.

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Новогоднее фото супруги Андрея Беднякова

Поскольку Настя ухаживает за детьми, уделяет им максимум своего внимания, то времени на соцсети не остается. Поэтому новогодние фото девушки появились в соцсетях всего 5 января. На фотографии Короткая с детьми изображены, позируя в праздничной локации: возле елки, камина, посреди коробок с подарками.

Хотя звездная мамочка улыбается, но в глазах видна усталость. Дочь Ксения нежно обнимала Настю, а маленького сына Остапа она держала на руках.

На этом фото вместо коробок должен был сидеть наш папа и искренне улыбаться, держа на руках Остапа! Но это в идеальном мире, в котором мы больше не живем! А в нашем реальном мире мы не жалуемся, просто ждем. Как сказала мне подруга: "Я не желаю нам победы, зачем желать того, что и так произойдет". С Новым годом, дорогие! Да, я знаю, что уже 5 января! Просто, как бы так мягко сказать? Я немного за***лась,

– написала Короткая.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Андрей Бедняков прокомментировал публикацию супруги. Конечно, не обошелся без юмора: "Вместо коробок" – так меня еще никто не называл".

Напомним, Андрей родом из Мариуполя. То, что оккупанты сделали с его родным городом, невозможно воспринимать без слез. В канун Нового года ведущему прислали видео, на котором видно, что российские оккупанты снесли его дом. В девятиэтажной панельке была квартира родителей Беднякова.