Америка предлагает украинцам программу Uniting for Ukraine (U4U), которая предусматривает въезд по упрощенной процедуре, социальную поддержку, финансовую помощь и медицинское страхование. Однако Настя Короткая документы на нее не оформляла, потому что считает это нечестным.

К теме Жена Андрея Беднякова рассекретила гражданство сына и сказала, когда вернется в Украину

Почему Настя Короткая не захотела быть беженкой в США

Мы решили не брать никакую помощь. Во-первых, это нечестно, потому что у нас есть деньги, есть сбережения, на которые мы можем позволить себе пока жить. Это нечестно, что мы будем брать помощь у страны, которая помогает людям, нуждающимся в помощи. То есть мы у кого-то забираем тысячу долларов в месяц, хотя имеем средства жить. Это нечестно,

– прокомментировала Настя Короткая.

Кроме того, подавшись на программу U4U, ведущая не имела бы права уезжать из страны в течение двух лет, а встретиться с Андреем Бедняковым она хочет не 2024 года, а уже в ближайшее время.

Однако жить в США дорого даже Насте Короткой. За квартиру с гостиной и двумя спальнями она платит 5 тысяч долларов в месяц, а цены на яйца сводят ее с ума.

"Здесь есть любой спектр – можно дешево жить, по-среднему, а можно шарашить по полной. Конечно, это все равно дороже (чем в Украине, – 24 канал), и когда я сравниваю, сколько стоят яйца, я офигиваю. Здесь яйца по 4 бакса", – пошутила актриса.

Настя Короткая с Бедняковым и дочерью Ксенией / Фото с инстаграма актрисы

Кстати, шоумен Анатолий Анатолич, в отличие от семьи Беднякова, оформлял временную защиту во Франции, куда приехал на "гелендвагене". Он получал близко двух тысяч евро на троих детей и четырех взрослых, жил бесплатно у пары французов и раз в неделю получал продукты. Однако в марте семья с концами вернулась домой под Киев.