Жена Беднякова не смогла приехать в Украину: куда он отправил семью вместо Киева

Жена Андрея Беднякова живет в США с двумя детьми. У их старшей дочери Ксении каникулы, на которых Настя Короткая мечтала полететь в Украину к мужу. Однако они пока не могут выезжать из Америки, так что шоумен устроил им сюрприз там.

37-летняя Настя Короткая не скрывает, что ей тяжело вдали от дома самой с двумя детьми, младшему из которых всего 5 месяцев. Она держалась в надежде на то, что в апреле встретится с Бедняковым в Украине, но планы сорвались из-за документов, которые оформляют у США. Так что ведущий порадовал жену путевкой на море.

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Андрей Бедняков отправил семью на Гавайи

Так меня накрыло. Накрыла усталость, которую я очень тщательно запихиваю подальше и изо всех сил стараюсь быть на позитиве. Накрыла тоска, накрыло бессилие! На что мне Андрюша говорит: "Ложись спать, отдохни". А к утру уже были у нас билеты на море и бронь на гостиницу,

– похвасталась Настя Короткая.

Так, Андрей Бедняков отправил семью на Гавайи – в роскошный отель с видом на горы и море.

Вид из окна отеля Насти Короткой / Скриншот с видео

"Девушки, желаю вам всем своего собственного Беднякова. И победы скорее, чтобы мы все вернулись к своим Бедняковым", – высказалась Настя Короткая.

Настя Короткая с детьми на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы

Андрей Бедняков как всегда прокомментировал с юмором и сделал вид, что он здесь ни при чем: "Очень интересно. Я ничего вам не покупал". Подписчицы Насти Короткой похвалили его, назвали примером и пожелали всем женщинам "такого ничего не покупавшего Беднякова".

В комментариях женой шоумена восхитились украинские артистки:

Даша Астафьева: "Настя, держитесь! Вы так прекрасны и многих женщин поддерживаете! Время для души";

"Настя, держитесь! Вы так прекрасны и многих женщин поддерживаете! Время для души"; Вера Кекелия: "Как круто".

Кстати, Настя Короткая не оформляла беженство в США. Она считает, что было бы нечестно, если бы они взяли помощь, ведь им пока есть на что жить. Звездная семья живет на сбережения, а за квартиру с двумя спальнями платит 5 тысяч долларов.