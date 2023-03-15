Синельников вступился за Жанну Бадоеву, молчащую о войне: "Так сложились обстоятельства"

Продюсер шоу "Орла и Решки" Евгений Синельников вступился за свою бывшую коллегу и ведущую Жанну Бадоеву, которая родом из Украины, но до сих пор молчит о войне. Он заявил, что у нее на это есть причины.

Об этом Синельников сказал в интервью "Звездному". Хотя отметим, что Жанна Бадоева продолжает сотрудничать с россиянами.

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В то же время продюсер заявляет, что ведущая "мыслями и сердцем здесь".

Я считаю, что, возможно, так сложились обстоятельства, что она не может закончить этот контракт. Или не может что-то говорить,

– сказал Евгений Синельников.

Однако он не пытался поговорить с ведущей, чтобы выяснить ее позицию. "Я понял, что не стоит тратить на это свою энергию. Это их жизнь, они сделали свой выбор. Удачи", – резюмировал продюсер.

Добавим, что впервые публично на позицию Жанны Бадоевой обратила внимание журналистка Алина Доротюк. Она более трех месяцев следила за Бадоевой, однако заметила только сходство с позицией одесситки Регины Тодоренко.

Главное о Жанне Бадоевой

С 2015 года украинская ведущая и актриса работала в России – на федеральных каналах "Первый канал" и "Пятница!".

Кроме того, уже три года Жанна Бадоева снимает тревел-шоу "Жизнь вторых", которое выходит в эфире того же пропагандистского канала.

В марте 2019 стало известно, что телезвезда отказалась от украинского гражданства. Это потому, что семь лет назад вышла замуж за бизнесмена из Львова Василия Мельничина и переехала с ним в Италию, а в Украине ее якобы забыли. Сейчас итальянка Бадоева.

К слову, ее бывший муж Алан Бадоев до начала полномасштабного вторжения разговаривал по-русски, сотрудничал с артистами из России. Однако, проснувшись от взрывов 24 февраля, изменил свою позицию и признался, что жалеет обо всем этом.