Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину: его заскочили на Закарпатье
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм в Украине. В пятницу, 9 декабря, он пришел в одну из частных клиник Ужгорода, потому что якобы плохо чувствовал себя. Однако звезда Голливуда запретила медикам разглашать любые детали.
О приезде Жана-Клода Ван Дамма стало известно после того, как закарпатский врач-хирург Михаил Ершов опубликовал в фейсбуке фото с актером, сообщили в эфире телемарафона. Он снялся со звездой прямо в холле частной клиники Ужгорода. Кадр разлетелся по сети, но исчез из профиля медика.
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Врач Михаил Ершов с Жан-Клод Ван Даммом / Фото из фейсбука медика
Пока неизвестно, зачем 62-летний Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину, но можно предположить, что Ужгород – не конечный его пункт. Возможно, актер отправится в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, как Беар Гриллс на прошлой неделе. Пока знаменитость не спешит подтверждать свое появление в Украине.
- Стоит напомнить, что Жан-Клод Ван Дамм, в отличие от других мировых селебрити, не призывает донатить на помощь Украине, не появляется на публике с сине-желтыми лентами и не показывает ужасающих последствий российского вторжения своей многомиллионной аудитории. Поэтому его визит на Закарпатье – настоящая неожиданность.
- Более того, звезда Голливуда молчит о войне несмотря на то, что два года назад приезжал на съемки в Киев. В августе 2020 ради его комедийного боевика "Последний наемник" даже перекрывали улицы.
- Кроме того, любимая Ван Дамма – Алена Каверина – украинка. Девушка из Кривого Рога, который без конца обстреливает Россия.