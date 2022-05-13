Жадан стал "Человеком года" по версии издания Gazeta Wyborcza

Украинский поет, писатель и волонтер Сергей Жадан завоевал звание "Человека года" в знаменитой ежедневной газете Польши Gazeta Wyborcza. В редакции подчеркивают, что "писатель борется не только пером".

Идею наградить Сергея Жадана из Харькова предложил редактор издания Адам Михник. Среди кандидатов на награду были Владимир Зеленский, Ирина Верещук, мэры Киева, Мариуполя, Николаева и Харькова, а также украинские командиры и дипломаты, военные и спасатели.

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Когда мы обсуждали лауреата нынешнего или лауреата, было понятно, что надо чествовать кого-то из Украины, человека, причастного к борьбе. Список заслуг очень длинный... Украина стала страной героев,

– говорят в издании.

Однако Михник обратил внимание на то, что Жадан, несмотря на жесткие военные действия в Харькове, остался в городе и не выехал из-за российской агрессии.

"Он не уехал, несмотря на то, что россияне жестоко бомбят город. Он занялся тем, к чему были призваны писатели во время войны: поднимать людям настроение, приводить в чувство их сердца, организовывать концерты в станциях харьковского метро. Он посещает раненых в госпитале. Развозит гуманитарную помощь солдатам на фронте. В то же время он защищает украинскую культуру от России. Такой чрезвычайной фигурой является Сергей Жадан. Наш "Человек года" 2022 года", – подчеркнули в Gazeta Wyborcza.

Реакция Сергея Жадана

Украинец уже отреагировал на звание от дружественной страны Польши.

"Спасибо "Газете Выборчей" за звание "Человека года". Хотя прекрасно понимаю всю условность этого определения – сейчас все украинцы, которые дерутся за свою страну, работающие на нее, являются "Людьми Года", людьми с большой буквы. Честь и счастье жить рядом с ними в одно время и в одной стране. И огромная благодарность польскому народу за поддержку и помощь. Вместе победим империю зла. Всем спасибо, всех люблю. Слава Украине!" – написал Жадан в своем фейсбуке.



Сергей Жадан в Харькове / Фото из фейсбука поэта

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