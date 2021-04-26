Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось изменить традиционный план вручения Оскара. В 2022 году съемки церемонии происходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station, расположенной в Лос-Анджелесе. Для безопасности всех участников события тестировали на COVID-19.

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Риз Уизерспун на Оскаре

Популярная актриса Риз Уизерспун показала, как сдавала тест на коронавирус. Она опубликовала короткое видео в инстаграм-сториз, где изображена в автомобиле. Вероятно, тестирование проводили непосредственно на локации Оскара, ведь Риз появилась перед камерой уже в изысканной красном платье, с красивой прической и макияжем. Именно в таком роскошном образе актриса впоследствии позировала перед папарацци.

"Прежде всего безопасность", – подписала видео Риз.

Риз Уизерспун перед Оскаром сделала тест на COVID-19: видео

Отметим, в этом году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. В отличие от прошлого года церемония вручения Оскара прошла в офлайн-режиме. Гости события прошли тестирование на коронавирус, также должны были надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.