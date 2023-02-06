Тина Кароль со слезами отреагировала на землетрясение в Турции: жуткие видео

6 февраля 2023, 14:22
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Тина Кароль

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Здания там обваливались в считанные секунды. Украинская певица Тина Кароль эмоционально отреагировала на стихийное бедствие, охватившее страну.

После утреннего землетрясения магнитудой 7,8, которое забрало сотни жизней в Турции и Сирии, толчки почувствовала даже Анкара. Тина Кароль выразила свои соболезнования.

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Тина Кароль отреагировала на землетрясение в Турции

Артистка показала, как в Турции в секунду "складываются" жилые дома, и написала, что не может смотреть на эти кадры без слез.

Турция. О, и другие страны, Боже мой. Какое болезненное это чувство. Это реальность. Полная слез, Боже,
– эмоционально прокомментировала Тина Кароль.

Напомним, Турция занимает особое место в сердце Тины Кароль. В январе 2021 года она встретила день рождения на съемках 11 сезона "Голоса страны", а после этого улетела праздновать в Турцию. Певица фотографировалась на фоне популярных турецких амулетов глаз Фатимы и отпускала шарики в живописной локации.

Кратко о землетрясении в Турции

  • Рано утром 6 февраля 2023 года на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Серьезные толчки также ощутили в Сирии. Кроме того, трясло в Ливане, Греции, Израиле и на Кипре.
  • Эпицентр землетрясения находился возле турецкого города Газиантеп, близ сирийской границы, он в руинах. Число жертв стремительно растет, пока известно по меньшей мере о 1300 погибших в обеих странах, люди до сих пор под завалами.
  • В Турции объявлен высокий уровень тревоги, предусматривающий международную помощь. На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии", – сказал он Реджепу Эрдогану и выразил соболезнования семьям погибших во время землетрясения.
Автор: Марина Джура