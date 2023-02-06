"Турция, сейчас с тобой весь мир": реакция звездного бомонда на жуткое землетрясение

Утром 6 февраля жители юго-востока Турции проснулись от мощного землетрясения. Толчки почувствовали даже в Сирии. Здания обрушивались в считанные секунды. Украинские звезды эмоционально реагируют на стихийное бедствие, которое забрало жизни тысяч людей, выражают искренние соболезнования турецкому народу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение, которое произошло рано утром, стало самой большой бедой в стране с 1939 года. В то время, когда люди в Украине погибают от войны, в Турции жизнь тысяч людей забрало стихийное бедствие. Еще тысячи раненых. Что о трагедии говорят украинские звезды – узнайте в материале 24 Канала.

К теме Тина Кароль со слезами отреагировала на землетрясение в Турции: жуткие видео

Андрей Хливнюк

"Примите наши искренние соболезнования".

Юрий Горбунов

"Ужасное землетрясение в Турции! Наши соболезнования всем пострадавшим! Только что паблики сообщили о новом толчке, магнитудой 7,8!"

Для просмотра всех видео пролистывайте направо:

Илона Гвоздева

"Турция. Землетрясение. Сочувствуем всем погибшим и пострадавшим".

Потап

"Мне тяжело на сердце за тех, кто пострадал от разрушительного землетрясения в Турции. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически ушел от нас слишком рано. Мои мысли с вами в это невероятно тяжелое время. Несмотря на трагедию, я надеюсь видеть стойкость турецкого народа, который работает вместе, чтобы помочь пострадавшим. Желаю всем им сил и мужества в это страшное время".

Эктор Хименес-Браво

"Турция. Сочувствуем. Это большой ужас. У природы свои планы. 912 погибших, 5385 раненых (на время написания поста – 24 Канал). Сильнейшее землетрясение с 1939 года магнитудой 7,7. Сколько людей просто за считанные секунды потеряли дом и родных..."

Для просмотра всех фото и видео пролистывайте справа:

Евгений Хмара

"Турция, сейчас с тобой весь мир!"

Также многие знаменитости выражают искренние соболезнования турецкому народу в инстаграм-сторис.

Как звезды реагируют на землетрясение / Скриншоты инстаграмм-сторис