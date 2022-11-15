Дмитрий Комаров попал под обстрел в освобожденном Херсоне после визита Зеленского

Украинский ведущий Дмитрий Комаров приехал в Херсон после увольнения и задал вопрос президенту, когда тот также прибыл в город. После этого путешественник попал под обстрел.

Дмитрий Комаров посетил уволенный Херсон еще до визита президента. Путешественник рассказал, что пришел на встречу с Владимиром Зеленским заранее, и все время думал о том, "хоть бы не прилетело".

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Дмитрий Комаров попал под обстрел в Херсоне

Телеведущий поделился, что считает визит президента в освобожденный город – важным шагом, а также смелым и рискованным. Он добавил, что в этом мнении с ним согласились и военные. К счастью, Зеленского не застали обстрелы, а вот Комарову повезло не так сильно.

Я убедился в личной опасности. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей у моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и скрылись с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне,

– признался Дмитрий Комаров.

"Там застали еще несколько прилетов (судя по звуку – миномет). Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через 2 часа после визита президента. Он очень рисковал. Сегодня в зоне риска каждый украинец. Осознано. Ведь для каждого украинца свобода самая дорогая в мире. Мы, украинцы, готовы бороться и рисковать собой, но не готовы рисковать свободой", – добавил ведущий.

Ведущий об освобождении Херсонщины

Путешественник подчеркнул, что считает неправильной формулировку, будто "россияне ушли из Херсона". Потому что их заставила бежать украинская армия.

Люди более 8 месяцев были в оккупации. Без новостей, но с уверенностью – их не бросят. Херсон освободили. Да, именно освободили. Мне не нравится формулировка "россияне пошли сами", потому что это не так. Их заставили, сделали невозможным их пребывание. Никуда бы они не пошли, если бы не блестящая работа украинцев,

– заметил Комаров.

Ведущий добавил, что это не случайность, а победоносный шаг для Украины. В то время как для России – очередной и не последний проигрыш. Ведь их президент даже не знает, как объяснить события в Херсоне, в то время как наш едет к людям в горячие точки. "Этот визит подтверждает, что Украина и Россия – две разные галактики. У РФ у людей нет никаких шансов пообщаться с президентом. В Украине президент выходит в толпу в городе, к которому с враждебных позиций достает артиллерия".

"Мы чувствуем свободу", "начало свободнее дышаться", – такое сегодня можно часто услышать в Херсоне. Свобода, если ты знаешь, что такое, ощущается физически. Свободу мы не променяем ни на что на свете,

– подытожил Комаров.

Дмитрий Комаров на пресс-конференции президента: видео