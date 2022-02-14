Зеленский подписал Закон №5572: какие изменения ожидают сферу сбора и распределения роялти
10 февраля 2022 года произошло важное событие для музыкальной индустрии. Президент Владимир Зеленский подписал Закон №5572 относительно обеспечения сбора дохода от прав организациями коллективного управления.
24 канал сообщает, что Закон №5572 О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" Верховная Рада Украины приняла еще 25 декабря 2021 года.
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Какие изменения ожидают сферу сбора и распределения роялти
После вступления в силу этот Закон:
- отменяет результаты предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения, проведенных с многочисленными нарушениями;
- разблокирует работу всех зарегистрированных ОКУ (организаций коллективного управления), которые могут собирать роялти в пределах своего каталога до момента определения новой аккредитованной ОКУ;
- прекращает полномочия активной аккредитационной комиссии и позволяет сформировать и утвердить новый состав;
- перезапускает конкурсы на определение аккредитованных организаций коллективного управления в сфере публичного исполнения и публичного оповещения.
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Начался процесс перезапуска сферы сбора и распределения роялти за использование музыки в вышеуказанных сферах. Он касается представителей телерадиовещания, киноиндустрии, HoReCa, ритейла, организаций концертов и развлекательных мероприятий.
Что важно для представителей этих сфер: для легального использования музыкального контента они должны получить лицензию от ОКУ.
Что важно для авторов и правообладателей: они могут передать в управление ОКУ свои права и получать справедливое вознаграждение за использование музыкального контента.
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Почему инициировали подписание Закона №5572
- После проведения расследования выяснилось, что миллионы гривен роялти, которые должны были быть выплачены авторам, не доходили к ним.
- В 2018 году создали ОО "Украинское агентство по авторским и смежным правам", где теперь более 4 тысяч украинских авторов, десятки тысяч их произведений и почти весь мировой репертуар (100 миллионов произведений).
- Генеральный директор – музыкант, автор и фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.
- Все это время организация поддерживала законопроект №5572 и отстаивала интересы авторов.
- Среди планов организации – подготовка к новому конкурсу по аккредитации, разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга и формирование отчетности для дальнейшей обработки и распределения отчетов с фактически использованными музыкальными произведениями пользователями.