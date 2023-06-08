Могли бы поехать за границу, – Зеленский эмоционально ответил, где его дети
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Владимир Зеленский дал интервью крупнейшей германской газете. Его спросили о семье. Президент заявил, что его дети – сын Кирилл и дочь Александра – в Украине. Они не уехали за границу.
Зеленский сказал немецкому журналисту, что ему больно за всех военных и гражданских так же как и за своих детей, ведь украинцы "не заслужили этой войны". Он отметил, что именно поэтому не может позволить себе отправить сына за границу. По его мнению, это будет нечестно.
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Зеленский объяснил, почему его дети в Украине
Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Он сегодня мог бы уехать за границу, но он не может это сделать. Потому что в голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо,
– признался Владимир Зеленский.
Он добавил, что ему, конечно же, страшно за Александру и Кирилла, но везти их за пределы Украины он не хочет. В то же время, президент и словом не оговорился, где они, и как часто видит их.
"Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и нам очень тяжело представить жизнь друг без друга", – добавил Зеленский.
- Напомним, весной этого года президент комментировал, считает ли себя хорошим отцом. Он назвал себя "неплохим президентом, но точно не самым лучшим отцом", ведь на детей и семью у него времени нет. Их якобы воспитывает первая леди Елена Зеленская и война.
- На пресс-конференции к годовщине вторжения России, 24 февраля, вопрос о жене и детях стал для Зеленского самым сложным: "Я очень их люблю. Свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Вижу их редко. Родителей не вижу совсем… В сердце они все есть".
- Раньше он говорил, что виделся с детьми раз в десять дней или две недели. Тогда они встречались за едой и говорили, в частности, о войне, ведь 10-летний сын думает о победе, о танках от партнеров и истребителях.