В коричневом костюме: Елена Зеленская очаровала образом в Великобритании – новые фото

Первая леди Украины находится с официальным визитом в Великобритании. В первые дни Елена Зеленская встречалась с чиновниками, а теперь посетила студентов британских университетов.

Елена Зеленская продолжает рабочие встречи в Великобритании. Она рассказала о борьбе Украины с российскими захватчиками и об испытаниях, которые проходят украинцы, студентам британских вузов по приглашению London School of Economics.

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Первая леди Украины подчеркнула, что студентам Украины ежедневно приходится бороться за знания – между воздушными тревогами, бомбоубежищами, отключениями электричества.

От молодежи – украинской, британской, мировой – зависит, как мы будем жить через 5, 10, 20 лет. Она будет определять, каким путем пойдут наши страны, будет ли вокруг мир или хаос, будут ли нарушать права человека, как это делает сейчас Россия, или, наоборот, удастся унять любого агрессора. Мы в Украине знаем, как это тяжело – жить в учебнике истории. И одновременно это возможность собственноручно вписать в него человечность, поддержку и ценность человеческой жизни,

– поделилась Зеленская.

Образ первой леди

На встречу со студентами Зеленская приехала в коричневый костюм, в котором накануне была с королем Чарльзом III в Украинском католическом соборе в Лондоне. Но на этот раз под низ надела черный гольф, талию подчеркнула лаконичным поясом. Волосы вложили в фирменную прическу, а на лице сделали повседневный макияж. Довершила аутфит лаконичная брошь.

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