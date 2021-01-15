Популярная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут вместе с мужем и детьми отправилась на отдых. Знаменитая семья отправилась на Мальдивы, откуда ведущая публикует фотографии. На днях она поделилась романтическим селфи с мужем.

На новогодне-рождественские праздники немало знаменитостей отправилось в отпуск в теплые страны. Звезды нежатся на солнышке на островах и купаются в бирюзовых водах океана. Не утратила возможности отдохнуть и Ольга Фреймут. На личной странице в инстаграме она распространяет фотографии побережья.

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Хотя на Мальдивах, где Ольга отдыхает вместе с Владимиром и детьми, сейчас дождливая погода, это не мешает семье сполна насладиться замечательными выходными. Природа этих островов поражает своей красотой в любую погоду, поэтому звезда получает удовольствие от каждой минуты, которую проводит в райском уголке планеты.

Новое фото Ольги Фреймут с любимым

Во время прогулки по побережью Фреймут решила сделать селфи с мужем. Она редко делится фотографиями с любимым, поэтому такая публикации изрядно порадовала ее сторонников.

Влюбленные позировали в дождевиках, поскольку на улице была подходящая погода. Волосы ведущей были мокрыми, но это лишь придавало ее образу особой атмосферности. На лице звезда сделала легкий макияж.

Ольга и Владимир мило улыбались. Они счастливы, что вместе смогли отдохнуть от насыщенных рабочих будней и провести время с детьми.



Ольга Фреймут с мужем / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

В комментариях фоловеры оставляют много комплиментов супругам и отмечают, что Ольга и Владимир – очень красивая пара.