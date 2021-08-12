Заставлял раздеваться, – еще одна девушка рассказала о домогательствах Талашко

Актриса Анастасия Вергелес присоединилась к числу девушек, которые решили рассказать о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого – Владимира Талашко. Девушка заявила, что он заставлял ее раздеваться перед всеми одногруппниками и не выпускал их из аудитории, пока она не сделает это.

Владимир Талашко оказался в центре секс-скандала. Преподаватель не будет работать с 1 сентября. Его отстранят от работы пока в университете будет продолжаться расследование. Но жертвы сексуальных домогательств актера продолжают рассказывать свои истории, добавлять к делу новые подробности.

К теме Интимного общения не было, – Владимир Талашко отреагировал на секс-скандал со студентками

Анастасия Вергелес о домогательствах Талашко

Актриса, ведущая и общественная активистка поделилась историей, которая заставила ее год посещать психолога. В 2009 году она поступила в университет в мастерскую Владимира Талашко. Сперва она не понимала, что происходит. После окончания первого курса актер постоянно говорил о том, что хочет ее раздеть, посмотреть на размер груди.

Была ситуация, когда на репетиции он 3 часа заставлял меня раздеваться, объяснял, что это важно и тому подобное. Понимаю, что в актерской профессии есть много нюансов, но тогда осознавала, что мы не говорим о каком-то персонаже. У Талашко была четкая цель – раздеть меня при всех,

– рассказала Анастасия.

Девушка пробовала останавливать такие действия, отшучивалась. Но все продолжалось: "Сидели 10 или 15 студентов, которые хотят выйти в туалет, а учитель не выпускает, пока я не сделаю этюд и не разденусь. Тогда ощущала давление не только со стороны Талашко, который был для меня авторитетом, но и со стороны студентов".

Я разделась. Сняла футболку или кофту, уже не помню. Осталась в нижнем белье и сделала этюд,

– поделилась Вергелес.

Анастасия рассказала об инциденте отцу и он поговорил с преподавателем, но это не помогло. Талашко продолжал морально уничтожать ее. Тогда в университете были слухи о том, что мужчина имеет сексуальные связи с другими студентками: "он приглашал их к себе домой и заставлял принимать у себя душ, оставаться на ночь и тому подобное".

Обратите внимание Растлитель молодых девушек, – Янина Соколова рассказала о домогательствах в Карпенко-Карого

Жалоба, которую Анастасия и еще несколько девушек написали в деканат, не помогла. Их предупреждали, что из этого ничего не выйдет, поскольку Талашко имеет "покровителей". Вергелес хотела перевестись к другому мастеру, но ей отказали, потому что не хотели проблем. Тогда после окончания второго курса девушка поступила на другую специальность.

Анастасия решила рассказать свою историю после того, как услышала признание 15-летней девочки. Тогда поняла, что должна помочь установить справедливость, поскольку из университета Карпенко-Карого студенты выходят с больной психикой и о воспитании деятелей культуры там не может идти речь.

Стоит прочитать Скандал с Владимиром Талашко: в каких фильмах снимался актер и что о нем известно

Актриса уже написала заявление в Министерство культуры и информационной политики Украины. По этому делу она собирается идти до конца, до суда. Анастасия призвала всех девушек, у которых есть что рассказать, сделать это.