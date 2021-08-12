Змушував роздягатися, – ще одна дівчина розповіла про домагання Талашка

Акторка Анастасія Вергелес приєдналася до числа дівчат, які вирішили розповісти про сексуальні домагання з боку викладача Київського університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Дівчина заявила, що він змушував її роздягатися перед усіма одногрупниками й не випускав їх з аудиторії, поки вона не зробить це.

Володимир Талашко опинився в центрі секс-скандалу. Викладач не буде працювати з 1 вересня. Його відсторонять від роботи поки в університеті триватиме розслідування. Та жертви сексуальних домагань актора продовжують розповідати свої історії, додавати до справи нові подробиці.

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Анастасія Вергелес про домагання Талашка

Акторка, ведуча та громадська активістка поділилася історією, яка змусила її рік відвідувати психолога. У 2009 році вона вступила в університет до майстерні Володимира Талашка. Спершу вона не розуміла, що відбувається. Після закінчення першого курсу актор постійно говорив про те, що хоче її роздягти, подивитися на розмір грудей.

Була ситуація, коли на репетиції він 3 години змушував мене роздягатися, пояснював, що це важливо тощо. Розумію, що в акторській професії є багато нюансів, але тоді усвідомлювала, що ми не говоримо про якогось персонажа. У Талашка була чітка мета – роздягнути мене при всіх,

– розповіла Анастасія.

Дівчина пробувала зупиняти такі дії, віджартовувалася. Але все продовжувалося: "Сиділи 10 чи 15 студентів, які хочуть вийти в туалет, а викладач не випускає, поки я не зроблю етюд і не роздягнуся. Тоді відчувала тиск не лише з боку Талашка, який був для мене авторитетом, а й з боку студентів".

Я роздяглася. Зняла футболку чи кофту, вже не пам'ятаю. Залишилася у спідній білизні та зробила етюд,

– поділилася Вергелес.

Анастасія розповіла про інцидент батькові й він поговорив з викладачем, але це не допомогло. Талашко продовжував морально знищувати її. Тоді в університеті були чутки про те, що чоловік має сексуальні зв'язки з іншими студентками: "Він запрошував їх до себе додому і змушував приймати у себе душ, залишатися на ніч тощо".

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Скарга, яку Анастасія та ще декілька дівчат написали в деканат, не допомогла. Їх попереджали, що з цього нічого не вийде, оскільки Талашко має "покровителів". Вергелес хотіла перевестися до іншого майстра, але їй відмовили, бо не хотіли проблем. Тоді після закінчення другого курсу дівчина вступила на іншу спеціальність.

Анастасія вирішила розповісти свою історію після того, як почула зізнання 15-річної дівчинки. Тоді зрозуміла, що має допомогти встановити справедливість, оскільки з університету Карпенка-Карого студенти виходять з хворою психікою і про виховання діячів культури там не може мовитися.

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Акторка вже написала заяву до Міністерства культури й інформаційної політики України. У цій справі вона збирається йти до кінця, до суду. Анастасія закликала усіх дівчат, які мають що розповісти, зробити це.