Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась серией фотографий, на которых продемонстрировала стильный образ. Знаменитость предстала перед камерой в сером пальто на заснеженной территории.

Даша Квиткова во время беременности делится различными вариантами стильных аутфитов. Поскольку на улице снегопады, то девушка решила показать look of the day для своих подпищиц.

Стильный look Даши Квитковой

Блогерша отправилась с мужем за город Никитой Добрыниным, чтобы сделать несколько эффектных кадров во время снегопада. Даша позировала на снегу в сером спортивном костюме, состоящем из oversize худи с капюшоном и джогеров. Наверх знаменитость надела длинное серое пальто, которое стало главным акцентом в ее образе. Такой наряд блогерша соединила со светлыми кроссовками.

Длинные вьющиеся волосы Даша завязала сзади. На лице она сделала легкий макияж в нюдових оттенках.



Зимний look Даши Квитковой / Фото с инстаграма Даши Квитковой



Что Даша Квитковая написала в публикации

В заметке блогерша рассказала, что начало недели было очень активным и она этому очень рада. Квиткова имеет много энергии, сможет успеть закончить все дела и рабочие проекты.

Также девушка поделилась, что забронировала отдых с подругами и уже через 2 недели снова полетит в отпуск в теплую страну. Совсем недавно она побывала на Мальдивах, а теперь, пока врач позволяет летать во время беременности, решила не упускать возможности побывать еще в каком-то солнечном месте.