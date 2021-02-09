В сером пальто: Даша Квиткова показала стильный зимний образ – фото
Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась серией фотографий, на которых продемонстрировала стильный образ. Знаменитость предстала перед камерой в сером пальто на заснеженной территории.
Источник:Инстаграм Даши Квитковой
Даша Квиткова во время беременности делится различными вариантами стильных аутфитов. Поскольку на улице снегопады, то девушка решила показать look of the day для своих подпищиц.
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Стильный look Даши Квитковой
Блогерша отправилась с мужем за город Никитой Добрыниным, чтобы сделать несколько эффектных кадров во время снегопада. Даша позировала на снегу в сером спортивном костюме, состоящем из oversize худи с капюшоном и джогеров. Наверх знаменитость надела длинное серое пальто, которое стало главным акцентом в ее образе. Такой наряд блогерша соединила со светлыми кроссовками.
Длинные вьющиеся волосы Даша завязала сзади. На лице она сделала легкий макияж в нюдових оттенках.
Зимний look Даши Квитковой / Фото с инстаграма Даши Квитковой
Зимний look Даши Квитковой / Фото с инстаграма Даши Квитковой
Зимний look Даши Квитковой / Фото с инстаграма Даши Квитковой
Что Даша Квитковая написала в публикации
В заметке блогерша рассказала, что начало недели было очень активным и она этому очень рада. Квиткова имеет много энергии, сможет успеть закончить все дела и рабочие проекты.
Также девушка поделилась, что забронировала отдых с подругами и уже через 2 недели снова полетит в отпуск в теплую страну. Совсем недавно она побывала на Мальдивах, а теперь, пока врач позволяет летать во время беременности, решила не упускать возможности побывать еще в каком-то солнечном месте.
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