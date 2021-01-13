Певица Настя Каменских, известна мировой публике как NK, отдыхает на Мальдивах с мужем Потапом. Рэпер устроил для жены романтический сюрприз – завтрак в бассейне, которым артистка наслаждалась в розовом бикини.

После празднования Нового года и Рождества звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились на Мальдивы. Пара отдыхает в роскошном имении только вдвоем. Поэтому мужчина не прекращает удивлять любимую романтическими поступками. В инстаграме певица показала, чем завтракала в бассейне. Как выяснилось, сказочную картинку из соцсетей воплотил для жены рэпер.

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Настя Каменских завтракала в бассейне на Мальдивах

Потап подготовил круассаны, тропические фрукты, кофе, сок, сосиски с тостами и даже откупорил шампанское. Пищу он разместил на подносе, который плавал на воде, и украсил его цветами. От такого райского утра на элитном курорте звезда была в восторге.

Для романтического завтрака Настя Каменских выбрала ярко-розовое бикини. Бюстгальтер на тонких бретелях обольстительно подчеркнул грудь, а низ купальника сделал акцент на аппетитных бедрах и ягодицах.

В бассейне звезда выглядела роскошно, продемонстрировав 5,3-миллионной аудитории стройную талию и невероятные формы. Волосы NK оставила естественно волнистыми и не стала наносить макияж. Поэтому покорила публику не только телом, но и красивой внешностью.

Завтрак в раю, – подписала фото Настя Каменских.



Настя Каменских в бикини / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в бикини / Фото Instagram / @kamenskux