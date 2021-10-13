Алина Паш призналась, что ей сложно говорить об этом. Она решилась рассказать о том, что беспокоит, потому что поняла, что только так сможет быть полноценно откровенной с собой.

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Alina Pash о самоубийстве

"Чаще всего я писала подобное в свои дневники. Там еще много жутких рисунков", – отметила артистка, добавив, что пытается заставить себя разобраться в проблеме, однако не может довести терапию до конца. И на это есть разные причины.

Есть ощущение, будто я, как маятник, что на этапе "у вас на радаре трещина", красные фонарики подмигивают, а я почему-то тупо готовлюсь к своему 26 апреля, чтобы лупануть и замолчать мыслями навсегда,

– поделилась Алина.

"Суицидальный гнусный голос внутри, который говорит: "Да оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично!". Диктует наихудший сценарий и я почему-то его принимаю", – написала Паш.

Девушка призналась, что, когда пишет это, мороз пробегает по коже и она задумывается, неужели действительно порой бывает такой.

Alina Pash о самоубийстве / Фото из инстаграма певицы

Текст с фото Алины Паш:

В моей жизни почти никогда не было больших трагедий или травм. Только смерть двоюродной сестры, когда мне было 12 лет, которая в определенный период жизни заменила мне родную. Больше чего-то очень негативного и сложного я не помню. Дошла до своеобразных высот и все замечательно. Где-то оно и в самом деле так: у меня прекрасная семья, семья, которая всегда поддерживала и поддерживает. Я здоровая, активна,я творю музыку с лучшими людьми. Рядом есть люди, которые слушают, любят и говорят, что я делаю что-то очень особенное, не такое, как другие. Сейчас в украинских кинотеатрах транслируют фильм с моим участием. На днях я презентовала клип с крутым бельгийским музыкантом. И еще много разных деталей.

Но почему-то при этом я все равно чувствую себя лохмотьем, не могк найти своего действия. Не покидает ощущение, что я не там и не с теми или меня вообще не должно быть. Я не могу найти понимание в отношениях, выбирая каких-то ментально искалеченных мужчин. Потом мы вместе, как 2 зомби, убиваемось.

И этот сценарий повторяется, что порождает во мне паранойю во всех ее худших началах.

Я не принимаю наркотики, хорошо сплю, питаюсь, занимаюсь физическими упражнениями и тому подобное. Я прорабатываю это со специалистами, практикую, читаю, но ... Оно все равно возвращается ко мне снова и снова.

Я устала. Не понимаю, с чего начать или как остановить этот круг. Хочется рыдать, кричать и ждать, пока придут и убаюкают, чтобы не быть в реальности. Но я верю, что, будучи откровенной с собой, можно выпутаться и я найду свои ключи.

В конце концов мы все хотим одного – уметь быть счастливым. Именно уметь. Я призываю себя и тех, кому-то отзывается выше написанное, не бояться говорить о своей боли, не держать его в себе, обращаться за помощью, потому что это нормально! Не оставаться в в этой яме глупых темных мыслей. Я не хочу, чтобы меня сейчас жалели.

Больше всего я бы хотела, чтобы те, кто читает это, просто начали замечать, когда нашим близким и друзьям плохо. Поддерживали и уделяли им свое время, ценили время, данный ними. Чтобы умели остановить сарказм в словах или переписках, умели прощать, эмпатировать, понимали, что добро и милосердие – это круто, это благородство и хорошие манеры, не какое-то далекое пройденное столетие. Чтобы не судили людей, не обесценивали, не писали злобные комментарии, чтобы согнать злость. Чтобы взрослели сознательно, выключали телефон хотя бы на час в день, ходили гулять в лес или у реки.

Себе хочу дойти до того момента, где почувствую себя в взаимопонимании с собой. Чтобы хотя бы полгода смочь быть без припадков "самоуничтожения". Выдыхаю. Пишу из самолета Киев – Барселона. Наконец официальный отдых на 10 дней. Я тебя ждала почти 2 года! Будут море, музеи, друзья из Испании, Франции, Италии и Польши. Буду меньше здесь. Буду больше там. И ты будь! Все получится!