Залужный красноречиво поблагодарил артистов, которые вступили в ряды ВСУ: кого он выделил особенно

Из-за полномасштабной войны с Россией многие артисты взяли в руки оружие и встали на защиту Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил всех их, а особенно выделил Колю Сергу.

В то время, как одни звездные мужчины подписывают контракты добровольца из Испании, другие с первых дней войны служат в рядах Вооруженных Сил Украины, поддерживают боевой дух бойцов и попадают под минометный огонь. Эту когорту артистов генерал Валерий Залужный поблагодарил лично.

Читайте также "Сделать рабов": Коля Серга объяснил, почему Comedy Club – инструмент Путина

Залужный красноречиво поблагодарил артистов в ВСУ

Культура – это еще один фронт нашей борьбы. Благодарен художникам, которые вступили в ряды Вооруженных Сил Украины и поддерживают боевой дух собратьев,

– высказался Валерий Залужный.

Свой пост в телеграме главнокомандующий ВСУ дополненным красноречивым видео с Колей Сергой, который после многих лет жизни в Москве пошел оборонять Украину.

Почему Залужный выделил Колю Сергу

В видео, опубликованном Залужным, певец и шоумен Коля Серга рассказал, как 25 февраля решил "мобилизоваться" и тем самым мотивировал украинцев добровольно идти на фронт.

Кроме того, что я артист, поэт, музыкант, я мужчина, и это мой долг – защищать свою землю с оружием в руках. Потом я понял, насколько это было важно. Ибо многие поймали панику, а когда увидели, что я в форме, Саша Ярмак в форме, Фагот, Хлывнюк, они оп: "Если артисты берут в руки оружие, то и я могу". Многие говорили, что я пошел добровольцем, когда увидел, что ты надел форму,

– откровенно признался Коля Серга на видео.

Он также рассказал, как основал проект "Культурный десант", поддерживающий морально-психологическое состояние украинских военных и жителей деоккупированных городов.

"Я начал ездить в госпитали – заходил на три-четыре часа с гитарой, ходил по палатам, разговаривал с ребятами, пел. Я видел пользу в этом, видел, как появлялась мотивация, как появлялась вера – в победу, в людей", – вспомнил музыкант.

Похоже, трансформация Коли Серги восхитила Валерия Залужного, поэтому в своей благодарности артистам он выделил именно его.