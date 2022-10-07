Украинский музыкант Коля Серга рассказал, что думает о российских развлекательных шоу. Он высказался о Comedy Club – юмористическом шоу, транслируемом на телевидении в России.

К слову Деревянные калаши и обучающие гранаты: Комаров показал "оружие", с которым россияне приехали в Украину

Коля Серга о незаметном инструменте пропаганды

По мнению Коли Серги, Comedy Club – очень важный инструмент пропагандистов, потому что передает много месседжей под оберткой юмора.

Comedy Club – один из основных инструментов Путина. Ибо юмор – это культурный продукт, который очень быстро дает посланию зайти в обход твоих сознательных защит. Через Comedy Club было очень много внедрений ксенофобии, "малых народов", обесценивания,

– подчеркнул артист.

"Именно поэтому Comedy Club Production принадлежит Газпром-Медиа Холдингу, который является частью Газпрома, а Газпром принадлежит Путину. Он был для этого выкуплен и внедрен. Это очень мощный инструмент".

Коля Серга добавил, что русские культурные ценности не просто воспитывают рабов в их людях, вероятно, этих ценностей вообще нет.

"Россия использует культуру, чтобы уничтожить человеческие ценности своего народа. Когда у нас нет ценностей, у нас нет духовности – у нас, во-первых, нет своего мнения, а во-вторых, у нас нет влечения к лучшей жизни. "Мы понимаем , что мы дерьмо и мы не заслуживаем что-то лучшее. Поэтому нам нужен только туалет на улице". Они используют это, чтобы обесценить, сделать рабов. Им это удалось".

В отличие от России, украинцы пытаются воспитывать с помощью культуры, поднимать уровень осознанности человека

"Поднимать осознанность относительно того, что мы слушаем, что мы смотрим, что мы воспринимаем. Потому как только мы не думаем о том, каким контентом мы загружаем себя, этот контент начинает формировать новую личность внутри нас. Мы становимся заключенными в своем теле А когда мы осознанно выбираем, мы начинаем выстраивать свой культурный набор. Тогда мы понимаем важную роль культуры".

Как российские комики подтвердили слова Серги