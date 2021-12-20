Закрыла свой гештальт, – Саша Бо официально рассталась с Игорем Пустовитом

20 декабря 2021 , 19:44
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Источник:

инстаграм Саши Бо

После громкого скандала инстаграм-блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит официально развелись. Оба пока воздерживаются от деталей.

О разрыве украинских инстаграмм-блоггеров стало известно еще в июне. После резонансных интервью и скандала Саша Бо и Игорь Пустовит наконец-то развелись.

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Новость объявила Саша Бо в своем инстаграме. 20 декабря она опубликовала фото в черном роскошном платье с лаконичным сообщением.

Официально разведена,
– написала Саша Бо под фото.

Саша Бо / Фото из инстаграма звезды

Это сообщение блогер также опубликовала в инстаграм-сторис, где добавила: "Закрыла свой гештальт. Принимаю поздравления".

Игорь Пустовит пока никак не комментирует официальный развод.

Что известно о разводе Пустовитов

  • В июне 2021 года Саша Бо впервые объявила о разрыве брака с Игорем Пустовитом. Это удивило фанов блогера, поскольку на странице она обычно демонстрировала идеальную картинку семьи.
  • В сентябре вышло резонансное интервью Саше Бо Маше Ефросининой, где звезда инстаграма призналась в булимии и постоянном стрессе из-за супружеской жизни. Она заявляла о унижениях и оскорблениях со стороны мужа.
  • Игорь Пустовит прокомментировал все слова жены. По его версии, абьюзером в браке была именно Саша, и поэтому у мужчины был стокгольмский синдром.
  • Сейчас у обоих блогеров, похоже, налажена личная жизнь. Саша Бо на скандальной вечеринке засветила бойфренда, а Игоря Пустовита подозревают в романе с Софией Стужук.
Автор: Марія Касій