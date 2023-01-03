Анатолий Анатолич признался, заберет ли семью в Украину: когда это произойдет
Источник:Анатолий Анатолич
Жена и дети шоумена Анатолия Анатолича с начала войны живут во Франции. Ведущий, который приехал к ним на праздники, признался, когда семья вернется в Украину.
Украинский ведущий Анатолий Анатолич позаботился о безопасности семьи еще в начале войны. Сначала они уехали из Киева, а затем отправились во Францию. Хотя через несколько месяцев Анатолич вернулся домой, его дети и жена остаются за границей.
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Когда семья Анатолича вернется домой
На зимние праздники шоумен уехал в семью во Францию. Он сделал с женой и детьми несколько фотоснимков, а также признался, что хочет забрать семью домой.
Я эти дни со своей семьей, но уже скоро домой. Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом,
– поделился Анатолий Анатолич.
Анатолий Анатолич о семье / Фото с инстаграм-сториз Анатолича
Как семья Анатолича переживала войну
- Анатолий Анатолич, его жена Юла и трое детей встретили 24 февраля в Киеве, но впоследствии из-за обстрелов уехали в Кагарлык.
- В марте шоумену удалось уговорить семью обезопаситься, так что все они выехали за границу во Францию. Там они обустроили быт, девушки пошли в школу. До сентября семья имела статус временных беженцев и получала финансовую помощь.
- Анатолича не раз критиковали за то, что он уехал за границу, хотя он и объяснял, что помогает жене с детьми. Но в июне он уже появился в Украине. Иногда шоумен уезжает из страны по удостоверению многодетного отца и навещает родных.