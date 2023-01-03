Анатолий Анатолич признался, заберет ли семью в Украину: когда это произойдет

Жена и дети шоумена Анатолия Анатолича с начала войны живут во Франции. Ведущий, который приехал к ним на праздники, признался, когда семья вернется в Украину.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич позаботился о безопасности семьи еще в начале войны. Сначала они уехали из Киева, а затем отправились во Францию. Хотя через несколько месяцев Анатолич вернулся домой, его дети и жена остаются за границей.

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Когда семья Анатолича вернется домой

На зимние праздники шоумен уехал в семью во Францию. Он сделал с женой и детьми несколько фотоснимков, а также признался, что хочет забрать семью домой.

Я эти дни со своей семьей, но уже скоро домой. Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом,

– поделился Анатолий Анатолич.



Анатолий Анатолич о семье / Фото с инстаграм-сториз Анатолича

Анатолий Анатолич о семье / Фото с инстаграм-сториз Анатолича

Как семья Анатолича переживала войну