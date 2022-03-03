За себя не ручаюсь, – Осадчая разгромила Антона Лирника, который с уважением обратился к Путину
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинский шоумен Антон Лирник уже давно перешел на московские хлеба. Даже во время войны он не отважился выступить против путинского режима. Ведущий попросил президента о "зеленом коридоре", а не об окончании обстрелов, чем нарвался на критику Кати Осадчей.
Пока одни звезды борются с путинской пропагандой, другие умалчивают военные преступления России. Поэтому первых ужасно злят те коллеги, которые не осуждают действия Кремля. В частности, телеведущая Катя Осадчая разозлилась на Антона Лирника, который даже не заикнулся о прекращении войны. В то же время он умоляет Путина о гуманитарных коридорах для Волновахи.
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Антон Лирник с уважением обратился к Путину
"Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Я говорю конкретно о маленьком городе Волноваха, это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности – женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, но нужно согласие ДНР. Я прошу вас помочь с этим. Мы можем спасти этих людей", – сказал Антон Лирник в видео.
Он надеется, что "через 3-4-5 рукопожатий" это видео попадет к Путину.
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Катя Осадча "разнесла" его вдребезги
А остановить войну? Такое в голову не пришло? Давайте увезем детей и дальше продолжим уничтожать Украину? Антон Лирник, надеюсь, что мы никогда не встретимся, иначе я за себя просто не ручаюсь,
– написала Катя Осадчая.
Катя Осадча осудила Антона Лирника / Фото из инстаграма ведущей
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