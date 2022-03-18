Пока украинский шоу-биз умоляет коллег и фанатов из России выходить на улицы против путинского режима, те молчат и дальше верят в кремлевскую пропаганду. Блогер и ведущий Алексей Дурнев уверен, что убеждать их разрушенными городами и убийствами гражданских – бесполезно. По его мнению, повлиять на массы могут только бедность и голод.

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Алексей Дурнев о россиянах

Шоумен отметил, что самая прогрессивная часть россиян уже поняла, что их страна стремительно катится ко дну из-за войны в Украине, но "им есть что терять, им страшно", поэтому на митинги они не выходят. Зато до рядовых граждан дойдет, когда с прилавков исчезнут базовые продукты.

Думаю, большинство поймет, что происходит, когда холодильник начнет побеждать телевизор, когда базовые продукты исчезнут. Они уже исчезают – нет гигиенических средств, сахара. Я думаю, что на очереди другие базовые вещи – макароны, крупы и так далее,

– высказался Алексей Дурнев.

Он добавил, что точкой кипения для россиян станет задержка зарплат. В частности, врачам и шахтерам, которые являются основой протестных движений.

"Думаю, как только ограничения, задержки выплат или ощутимое снижение уровня жизни коснутся медработников, работников шахт, тогда начнет доходить до глубинного народа", – добавил Дурнев.