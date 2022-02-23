"За мир во всем мире": Регина Тодоренко возмутила реакцией на агрессию Путина против Украины

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая длительное время живет и развивает карьеру в России, во время беспокойства относительно войны призвала к миру и намекнула на дружбу России и Украины.

Весь цивилизованный мир осуждает признание Путиным боевиков. А Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Украине, похоже, не планирует выступать против агрессора, а распространяет идею "мира во всем мире".

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Регина Тодоренко удивила неоднозначным фото

На личной странице в инстаграме, за которой следят 8 миллионов пользователей сети, телеведущая обнародовала фото, где запечатлена с мужем и сыном. Возлюбленный Регины – российский певец Влад Топалов. Сейчас супруги живут в России, Тодоренко там активно выступает, участвует в телешоу и развивает карьеру певицы.

На фото Регина добавила украинский и российский флаги, чем выразила неоднозначно позицию. Похоже, что действия Путина звезда не осуждает, лишь отмечает, что она за мир.

Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания,

– написала Тодоренко под фото.

Регина Тодоренко удивила неоднозначной позицией / Фото из инстаграма ведущей

Регина понимала, что такая публикация вызовет неоднозначную реакцию среди подписчиков, поэтому комментарии к ней заранее закрыла.

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