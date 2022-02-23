"За мир во всем мире": Регина Тодоренко возмутила реакцией на агрессию Путина против Украины
Источник:инстаграм Регины Тодоренко
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая длительное время живет и развивает карьеру в России, во время беспокойства относительно войны призвала к миру и намекнула на дружбу России и Украины.
Весь цивилизованный мир осуждает признание Путиным боевиков. А Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Украине, похоже, не планирует выступать против агрессора, а распространяет идею "мира во всем мире".
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Регина Тодоренко удивила неоднозначным фото
На личной странице в инстаграме, за которой следят 8 миллионов пользователей сети, телеведущая обнародовала фото, где запечатлена с мужем и сыном. Возлюбленный Регины – российский певец Влад Топалов. Сейчас супруги живут в России, Тодоренко там активно выступает, участвует в телешоу и развивает карьеру певицы.
На фото Регина добавила украинский и российский флаги, чем выразила неоднозначно позицию. Похоже, что действия Путина звезда не осуждает, лишь отмечает, что она за мир.
Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания,
– написала Тодоренко под фото.
Регина Тодоренко удивила неоднозначной позицией / Фото из инстаграма ведущей
Регина понимала, что такая публикация вызовет неоднозначную реакцию среди подписчиков, поэтому комментарии к ней заранее закрыла.Обратите внимание! Муж Тодоренко – Владислав Топалов с 2017 году находится в базе "Миротворец". Туда он попал за неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Крыма.
Как мировые звезды реагируют на агрессию России против Украины
- После признания Путиным боевиков на Донбассе голливудская актриса Кэтрин Винник публично поддержала Украину. Она опубликовала видео с сине-желтым флагом и украинским гимном.
- Рэперка Cardi B осудила действия России и подчеркнула, что она на стороне мирных граждан, которые не хотят войны.
- Суперзвезда Шер назвала Путина "деспотом, который уничтожает героев" и поддержала Украину.
- Российский журналист Юрий Дудь сказал, что ему стыдно за Россию, и назвал Путина "императором, который увлекся историей".