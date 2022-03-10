За каждого буду стоять горой, – Даниэль Салем о собратьях в одесской терробороне

Украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем стал членом Одесской территориальной обороны, где обрел родных по духу мужчин. Под красноречивым фото с командой он признался, что за каждого будет бороться до последнего.

Почти с начала русского наступления Даниэль Салем служит своему родному городу с другими мужчинами. 38-летний одессит готовится к возможной атаке российских войск, однако не теряет пыл и дух, которым тоже полны все его собратья.

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Служение другим – это арендная плата, которую вы платите за свою комнату здесь, на Земле. С гордостью служу тебе, моя Украина! За каждого из вас, ребята, буду стоять горою! Через 12 дней мы стали семьей!

– эмоционально написал Салем.

На снимке 27 мужчин с Даниэлем в центре одеты в военное снаряжение и имеют оружие в руках.



Даниэль Салем с собратьями в территориальной обороне Одессы / Фото из инстаграмма ведущего

Реакция сети

Подписчики 38-летнего мужчины умилились от такого фото с украинскими легкими, поэтому засыпали их комментариями. Среди них была и певица Злата Огневич и психолог Елена Друма:

"Героям Слава! Я вами горжусь";

"Пусть вас всех Бог хранит!";

"Слава Украине! Спасибо!!!! Пусть вас Бог бережет";

"Молимся за вас, наши защитники";

"Город может спать спокойно";

"Спасибо!";

"Пусть прибудут ангелы с вами, ребята";

"Любим Вас, мои хорошие. Одессу безгранично любим! Украина!"

Ранее Даниэль Салем публиковал в инстаграмме миловидное видео, где его маленькая дочь общается с ним по видеосвязи, пока тот – в территориальной обороне города.

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