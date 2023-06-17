От Kalush до Камалии: на музыкальной премии YUNA 2023 вручили награды – яркие фото

В Октябрьском дворце в Киеве 16 июня состоялась 12-я церемония музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины". На мероприятии наградили артистов-победителей и вручили специальные статуэтки за вклад в поддержку украинской культуры.

На YUNA 2023 вместо традиционных номинаций была единственная категория – "Песни несокрушимой Украины". В ней победили 12 треков, вышедших в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года и попавших в ТОП 100 радиоротаций по итогам года. Некоторых артистов наградили на сцене Октябрьского дворца – "Без обмежень", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI. Кроме того, назвали обладателей специальных наград от оргкомитета премии YUNA.

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Кто получил специальные награды YUNA 2023

Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины;

– за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины; Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей;

– за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей; Kalush Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на Евровидении 2022;

– за громкую и победную презентацию Украины на Евровидении 2022; Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций;

– за серию успешных музыкальных коллабораций; Монатик – за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны;

– за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны; Тина Король – за благотворительность и меценатство;

– за благотворительность и меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твої вірші, мої ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны;

– за альбом "Твої вірші, мої ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны; Фонд певицы KAMALIYA – за создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.

Чрезвычайно тронута этой наградой. Для меня она очень личная. Благотворительной деятельностью я занимаюсь уже 9 лет. С мечтой и надеждой, что мне удастся спасти многие жизни, потому что жизнь важного человека в моем сердце, я не смогла спасти. И вся эта деятельность, безусловно, посвящается мужу,

– трогательно прокомментировала Тина Кароль.

Певица добавила, что посвящает эту награду YUNA всем волонтерам и благотворительным фондам, ведь "только бок о бок мы сила".

Кстати, на церемонии награждения YUNA 2023 выступили многие исполнители – Евгений Хмара, "Без обмежень", TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, Yurcash, KOLA, KAMALIYA, Марта Адамчук и другие.

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов

12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов