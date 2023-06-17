От Kalush до Камалии: на музыкальной премии YUNA 2023 вручили награды – яркие фото
В Октябрьском дворце в Киеве 16 июня состоялась 12-я церемония музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины". На мероприятии наградили артистов-победителей и вручили специальные статуэтки за вклад в поддержку украинской культуры.
На YUNA 2023 вместо традиционных номинаций была единственная категория – "Песни несокрушимой Украины". В ней победили 12 треков, вышедших в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года и попавших в ТОП 100 радиоротаций по итогам года. Некоторых артистов наградили на сцене Октябрьского дворца – "Без обмежень", KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI. Кроме того, назвали обладателей специальных наград от оргкомитета премии YUNA.
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Кто получил специальные награды YUNA 2023
- Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины;
- Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей;
- Kalush Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на Евровидении 2022;
- Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций;
- Монатик – за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедший во время полномасштабной войны;
- Тина Король – за благотворительность и меценатство;
- Артем Пивоваров – за альбом "Твої вірші, мої ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны;
- Фонд певицы KAMALIYA – за создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.
Чрезвычайно тронута этой наградой. Для меня она очень личная. Благотворительной деятельностью я занимаюсь уже 9 лет. С мечтой и надеждой, что мне удастся спасти многие жизни, потому что жизнь важного человека в моем сердце, я не смогла спасти. И вся эта деятельность, безусловно, посвящается мужу,
– трогательно прокомментировала Тина Кароль.
Певица добавила, что посвящает эту награду YUNA всем волонтерам и благотворительным фондам, ведь "только бок о бок мы сила".
Кстати, на церемонии награждения YUNA 2023 выступили многие исполнители – Евгений Хмара, "Без обмежень", TVORCHI, Александр Пономарев и Михаил Хома, Yurcash, KOLA, KAMALIYA, Марта Адамчук и другие.
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов
12-я церемония музыкальной премии YUNA в Жовтневом / Фото Юрий Грязнов