Музыкальную премию YUNA-2021 во второй раз перенесли из-за продолжения локдауна в Киеве. Теперь торжественная церемония состоится не 20 апреля, как планировалось ранее, а 12 мая 2021 года. Имена новых хедлайнеров узнавайте далее.

Несмотря на пандемию коронавируса организаторы ежегодной украинской премии YUNA стремятся провести церемонию в виде грандиозного шоу, которое соберет популярных украинских артистов и их сторонников во Дворце "Украина". Из-за продолжения жесткого карантина и запрета на культурные мероприятия в Киеве оргкомитет YUNA-2021 объявил новую дату.

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Церемония награждения состоится 12 мая 2021 года.

"Наша цель: провести церемонию YUNA-2021 обязательно в виде большого шоу. Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. Это непростые времена, но они консолидируют музыкальную сцену и вдохновляют пережить этот сложный период вместе", – подчеркнул генеральный продюсер премии Павел Шилько.

Хедлайнеры церемонии YUNA-2021:

The Hardkiss;

Монаттк;

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;

Kozak System (объявили впервые);

(объявили впервые); "Скай" (объявили впервые);

(объявили впервые); ТНМК;

Артем Пивоваров;

Alina Pash.

Напомним, впервые премию YUNA перенесли из-за всплеска COVID-19. Большое шоу было запланировано на 30 и 31 марта, однако вспышка заболеваемости коронавирусом и запрет массовых культурных мероприятий в Киеве внесли свои коррективы. Тогда церемонию отложили до 20 апреля, а теперь – до 12 мая.