Церемонию YUNA-2021 во второй раз перенесли: новая дата и имена хедлайнеров
Музыкальную премию YUNA-2021 во второй раз перенесли из-за продолжения локдауна в Киеве. Теперь торжественная церемония состоится не 20 апреля, как планировалось ранее, а 12 мая 2021 года. Имена новых хедлайнеров узнавайте далее.
Источник:официальный сайт YUNA
Несмотря на пандемию коронавируса организаторы ежегодной украинской премии YUNA стремятся провести церемонию в виде грандиозного шоу, которое соберет популярных украинских артистов и их сторонников во Дворце "Украина". Из-за продолжения жесткого карантина и запрета на культурные мероприятия в Киеве оргкомитет YUNA-2021 объявил новую дату.
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Церемония награждения состоится 12 мая 2021 года.
"Наша цель: провести церемонию YUNA-2021 обязательно в виде большого шоу. Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. Это непростые времена, но они консолидируют музыкальную сцену и вдохновляют пережить этот сложный период вместе", – подчеркнул генеральный продюсер премии Павел Шилько.
Хедлайнеры церемонии YUNA-2021:
- The Hardkiss;
- Монаттк;
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ;
- Kozak System (объявили впервые);
- "Скай" (объявили впервые);
- ТНМК;
- Артем Пивоваров;
- Alina Pash.
Напомним, впервые премию YUNA перенесли из-за всплеска COVID-19. Большое шоу было запланировано на 30 и 31 марта, однако вспышка заболеваемости коронавирусом и запрет массовых культурных мероприятий в Киеве внесли свои коррективы. Тогда церемонию отложили до 20 апреля, а теперь – до 12 мая.
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