Yarmak показал фото с 91-летней бабушкой: "Отпразднуем ее вторую в жизни победу над фашистами"

Рэпер Yarmak сфотографировался с 91-летней бабушкой, пережившей Вторую мировую войну. Артист отметил, что договорился уже скоро праздновать другую в ее жизни победу над фашистами.

Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак) с первых дней войны взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он вместе с нашими военными каждый день делает все для того, чтобы прогнать врагов из наших земель.

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Yarmak с бабушкой

Александр в военной форме навестил лежащую дома бабушку. Ей 91 год, женщина пережила Вторую мировую войну, теперь оккупанты снова пришли в ее родную страну, убивать земляков.

Договорились с моей 91-летней бабушкой, что еще отпразднуем вторую в ее жизни победу над фашистами!

– написал рэпер под фото.



Yarmak с бабушкой / Фото из инстаграмма рэпера

Сейчас как никогда важно поддерживать родных, помогать им всем, чем можем. В комментариях поклонники поддержали Александра.

"Ты хороший внук, молодец! Вместе мы непобедимы!"

"Бабушка еще второй день победы отпразднует! Здоровье ей!"

"Преодолеем и победим!"

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