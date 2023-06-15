"Очень нежно и интимно": фанаты восхищаются новой эмоциональной песней "Силуэт" от YAKTAK

Украинский певец YAKTAK 15 июня представил новый чувственный сингл под названием "Силуэт". Песня уже успела очаровать поклонников и набирает популярность в соцсетях.

У новой песни уже есть сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Раньше в интервью 24 Канала YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал о начале карьеры и дуэтах с другими артистами.

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YAKTAK выпустил песню "Силуэт"

Новый трек переносит слушателей в мир интимности и особую связь между двумя людьми. В ней рассказывается о молодой паре, которая хочет сосредоточиться друг на друге и наслаждаться общими моментами.

Артист говорит, что в такие мгновения слова лишние.

Этот трек об особенном, о том, что нельзя описать словами. Она об эмоциях, чувствах, которые каждый хоть раз испытывал в своей жизни. Дым вокруг, громкая музыка, куча людей, но ты не замечаешь ничего, кроме нее,

– комментирует YAKTAK

Отметим, что YAKTAK за последний год смог обрести любовь своих поклонников чувственными треками. "Надеюсь, вы сможете почувствовать этот вайб и трек вернет вас в те особенные моменты", – добавил артист.

Смотреть клип на песню "Силуэт" YAKTAK: видео

Музыкальная композиция "Силуэт" исполнена в уникальном стиле певца. Она объединяет неповторимое звучание, глубокий текст и невероятный вокал.

Реакция фанатов

Поклонники артиста просто в восторге от новой песни. В комментариях они выразили поддержку и благодарность за это чувственный трек:

"Теперь буду слушать и смотреть клип 24/7. Песня невероятная, очень классная, мне очень сильно понравилась. Твой голос волшебный, слушать его можно вечно".

"Это просто рай для ушей... Уже 40 раз слушаю ее на повторе, ты просто молодец..."

"Этот трек прям вау".

"Это непревзойденно хорошо".

"Нереальный трек. Просто поджог".

"Так нежно".

"Боже, эта песня самая лучшая".

К слову, за год полномасштабной войны в украинском шоу-бизе появилось множество новых лиц. Один из них YAKTAK – талантливый украинский певец. Ярославу Карпуку всего 18 лет, а он уже вырвался в тренды ютуба. Его песня из Jerry Heil, "В пустой комнате" набрала 4,2 миллиона просмотров, а "Ждет дома" из DOVI до сих пор "разрывает" соцсети.