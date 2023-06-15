"Очень нежно и интимно": фанаты восхищаются новой эмоциональной песней "Силуэт" от YAKTAK
Источник:ЯКТАК
Украинский певец YAKTAK 15 июня представил новый чувственный сингл под названием "Силуэт". Песня уже успела очаровать поклонников и набирает популярность в соцсетях.
У новой песни уже есть сотни тысяч просмотров, десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Раньше в интервью 24 Канала YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал о начале карьеры и дуэтах с другими артистами.
К теме Через 20 лет: "Океан Эльзы" обновили трек "Я уезжаю домой" – реакция фанатов
YAKTAK выпустил песню "Силуэт"
Новый трек переносит слушателей в мир интимности и особую связь между двумя людьми. В ней рассказывается о молодой паре, которая хочет сосредоточиться друг на друге и наслаждаться общими моментами.
Артист говорит, что в такие мгновения слова лишние.
Этот трек об особенном, о том, что нельзя описать словами. Она об эмоциях, чувствах, которые каждый хоть раз испытывал в своей жизни. Дым вокруг, громкая музыка, куча людей, но ты не замечаешь ничего, кроме нее,
– комментирует YAKTAK
Отметим, что YAKTAK за последний год смог обрести любовь своих поклонников чувственными треками. "Надеюсь, вы сможете почувствовать этот вайб и трек вернет вас в те особенные моменты", – добавил артист.
Смотреть клип на песню "Силуэт" YAKTAK: видео
Музыкальная композиция "Силуэт" исполнена в уникальном стиле певца. Она объединяет неповторимое звучание, глубокий текст и невероятный вокал.
Реакция фанатов
Поклонники артиста просто в восторге от новой песни. В комментариях они выразили поддержку и благодарность за это чувственный трек:
- "Теперь буду слушать и смотреть клип 24/7. Песня невероятная, очень классная, мне очень сильно понравилась. Твой голос волшебный, слушать его можно вечно".
- "Это просто рай для ушей... Уже 40 раз слушаю ее на повторе, ты просто молодец..."
- "Этот трек прям вау".
- "Это непревзойденно хорошо".
- "Нереальный трек. Просто поджог".
- "Так нежно".
- "Боже, эта песня самая лучшая".
К слову, за год полномасштабной войны в украинском шоу-бизе появилось множество новых лиц. Один из них YAKTAK – талантливый украинский певец. Ярославу Карпуку всего 18 лет, а он уже вырвался в тренды ютуба. Его песня из Jerry Heil, "В пустой комнате" набрала 4,2 миллиона просмотров, а "Ждет дома" из DOVI до сих пор "разрывает" соцсети.