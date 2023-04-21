Скандал набирает обороты: лейбл Papa music ошеломил суммой, которую ему должен Wellboy

Певец Wellboy должен выплатить лейблу Papa music 2 миллиона долларов. Все потому, что артист досрочно расторг контракт, который должен был действовать до 2028 года. Если певец не выплатит эту сумму, он лишится права на свои псевдоним и песни.

Соучредитель Papa music Евгений Триплов в интервью рассказал, что уход Антона Вельбоя из лейбла стал для него неожиданностью. Раньше артист порвал с продюсерским центром, но те подали на него в суд.

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Wellboy должен выплатить лейблу 2 миллиона долларов

Евгений пояснил, что у Wellboy был договор с компанией Papa music. Все права принадлежали лейблу. "Материал, который создавался в процессе работы с лейблом, принадлежит лейблу. Вот и всё. Антону ничего не положено", – подчеркнул он.

По мнению музыкального продюсера, видеообращения Wellboy выглядят странно. В частности, его смутило то, что музыкант зачитывал все с листа.

Теперь после расторжения контракта Wellboy виноват лейблу немалую компенсацию. До 2028 года Антон должен выплатить Papa Music два миллиона долларов, иначе он не сможет пользоваться сценическим именем и исполнять свои старые хиты.

У Антона есть четкая компенсация, определенная… Единственное условие, согласно которому он может выйти из контракта – это выплата компенсации. Она разбита на несколько периодов,

– сказал юрист лейбла.

Триплов показал переписку с Wellboy

А на заявления, что он и основатель лейбла Papa music Алексей Голубев занимают пророссийскую позицию, Триплов ответил, что это не так.

Он также показал личную переписку с Wellboy, в которой сожалеет о том, что певец принял такое решение и сделал это, не договорившись с лейблом.

Евгений написал Антону, что нужно было просто поговорить лицом к лицу, а также задался вопросом – как он мог усомниться в его проукраинской позиции.



Евгений Триплов показал переписку с Wellboy / Скриншоты

В свою очередь Wellboy отвечал коротко. Говорит, просто хочет жить своей жизнью и делать музыку. Также он обвинил Триплова в том, что тот вроде бы не интересовался в последнее время его делами.

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Напомним, сам Wellboy заявил, что хочет работать с директором Мартой Останковой. Об этом артист написал в Instagram, однако сейчас эта публикация уже недоступна.

С 2021 года Вельбой сотрудничал с Юрием Бардашем. Но тот во время полномасштабного вторжения отметился рядом пророссийских заявлений, а затем бежал в Россию, и Антон и другие подопечные продюсера разорвали с ним сотрудничество.

Уже в декабре Wellboy присоединился к продюсерскому центру и лейблу Papa music. Артистами этого лейбла были группы Quest Pistols и "Коррупция", артисты Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.