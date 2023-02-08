Wellboy выпустил видео на песню "Жовті мальви": трогательный клип, снятый в Канаде

Артист Wellboy порадовал поклонников новым материалом. Он выпустил видео на песню "Жовті мальви" – туда вошли трогательные кадры по его благотворительным концертам в Канаде.

Украинский артист Wellboy опубликовал видеоклип на песню "Жовті мальви", вошедшую в альбом "8 марабу". В ролике – снимки из тура исполнителя.

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Wellboy выпустил видео на "Жовті мальви"

В новом видео артист показал документальные кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде. Это жизнь команды Антона за кулисами, подготовка к концертам, фрагменты из выступлений и теплые встречи с украинцами далеко от дома.

Wellboy – "Жовті мальви": смотрите видео онлайн

Тур по Канаде проходил в поддержку Украины. Артист дал концерты в четырех городах: Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге и Торонто. Wellboy приобщал людей к сбору средств на восстановление украинских памятников и объектов культуры, разрушенных войной.

Также на концерте в Торонто Антон разыграл укулеле из клипа "Вишни". Музыкальный инструмент приобрела Иванна родом со Львовской области за 4000 канадских долларов (более 100 000 гривен). Эти средства пошли на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время полномасштабного вторжения.



Скриншот из инстаграм-сториз

От концертов в Канаде и от Канады в целом, у меня много впечатлений. Я вышел к людям и качнул. Ободрил их, они меня. В общем, сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была тёплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно,

– признался Wellboy.

"Для меня, это как символ, что совсем скоро "расцветут желтые мальвы под голубым небом среди зимы" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно и воцарится мир на нашей украинской земле. Мы все, я уверен, каждый на своем месте, делаем все возможное от себя, чтобы приблизить победу над врагом. Мы все поборем, потому что верим в ребят из ВСУ", – добавил артист.