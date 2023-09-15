Wellboy выпустил первый трек после скандала с лейблом PapaMusic: там ответили
Источник:Антон Вельбой
Певец Wellboy после скандала с лейблом PapaMusic выпустил свою первую песню "Люди на Земле". Теперь артист выступает под новым псевдонимом – ANTON VELBOI. Поклонники в восторге от трека, однако PapaMusic эта идея не очень понравилась.
В продюсерской компании, с которой раньше работал Wellboy, уже отреагировали на его премьеру. Хотя Papa music еще несколько месяцев назад сами выпускали песни от имени Wellboy.
Обратите внимание Песня не является высмеиванием, – Сергей Бабкин эмоционально отреагировал на хейт из-за "Измена"
ANTON VELBOI выпустил новый трек
Артист под новым псевдонимом представил новую песню "Люди на Земле". Он уже даже представил яркий клип к треку. Этой песней он хотел выразить поддержку людям, вынужденно покинувшим свои дома.
Моя новая песня "Люди на Земле" является проявлением сострадания и понимания людей, которые были вынуждены покинуть родительский дом и оставшихся, но не может себя найти. В свою очередь хочу поблагодарить ВСУ, ведь благодаря их устойчивости мы сегодня имеем возможность жить, творить и вдохновлять,
– написал Вельбой.
ANTON VELBOI – "Люди на Земле": смотрите видео онлайн
Новую песню Антон создал с продюсером Мартой Останковой, к которой ушел от PapaMusic. Вместе с мамой певца Аллой Вельбой, они основали собственный лейбл Wellboyfamily.
Поклонники певца в восторге от новой песни:
- "Очень круто! Это еще раз доказывает, что Вельбой – это не бренд, или лейбл, это Антон, и что бы он ни делал – это круто".
- "Пусть бывшие продюсеры кусают локти, Антон возвращается в игру".
- "Прямо в душе.. это только спасает нас. Спасибо".
- "Супер! Спасибо за отличную украинскую музыку и пение".
- "Вау, это та энергетика по которой скучала, Антон, браво".
- "Антон, это поджог! Побольше таких песен, верю в вас. Вдохновение и никого не слушайте".
- "Очень круто! Продолжай в том же духе!".
В PapaMusic ответили
Как передает ТСН, продюсерский центр напомнил, что Вельбой не имеет права использовать имя Wellboy. А также певец не может начать сотрудничество с другим лейблом, ведь по контракту до сих пор является участником PapaMusic.
Пока мы находимся в стадии переговоров. Ключевой вопрос – сумма компесации. Предлагаемая Антоном сумма нас не устраивает, его не устраивает та, что мы пригласили. Хотя наша сумма почти в десять раз меньше, чем предусмотренная контрактом,
– заявили в компании.
Там добавили, что название Wellboyfamily – это частный вопрос, которым они обязательно займутся.
Что известно о скандале между Wellboy и Papa music
- В декабре 2022 года Wellboy присоединился к продюсерскому центру Papa music. Артистами этого лейбла были группы Quest Pistols и "Коррупция", артисты Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.
- Уже в апреле певец заявил, что идет из продюсерского центра Papa Music, потому что хочет двигаться самостоятельно. Но основатель лейбла Евгений Триплов заявил, что так просто это не произойдет, ведь в артиста вложили около 200 тысяч долларов.
- Впоследствии Евгений Триплов рассказал, что контракт с Wellboy должен был продолжаться до 2028 года. За долгосрочный разрыв артист имеет выплатить 2 миллиона долларов.
- В июне продюсерский центр выпустил песню "Документы в Действии" от имени Wellboy. По словам певца, текст для трека писал он лично. Кроме того, в песне звучит его голос.
- В августе завирусилось видео Антона Велбоя под его трек "Пустоцвет". Впрочем, оказалось, что лейбл Papa music использовал дипфейк в ролике. Антон и Papa music прокомментировали эту ситуацию.