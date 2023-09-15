Wellboy выпустил первый трек после скандала с лейблом PapaMusic: там ответили

Певец Wellboy после скандала с лейблом PapaMusic выпустил свою первую песню "Люди на Земле". Теперь артист выступает под новым псевдонимом – ANTON VELBOI. Поклонники в восторге от трека, однако PapaMusic эта идея не очень понравилась.

В продюсерской компании, с которой раньше работал Wellboy, уже отреагировали на его премьеру. Хотя Papa music еще несколько месяцев назад сами выпускали песни от имени Wellboy.

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ANTON VELBOI выпустил новый трек

Артист под новым псевдонимом представил новую песню "Люди на Земле". Он уже даже представил яркий клип к треку. Этой песней он хотел выразить поддержку людям, вынужденно покинувшим свои дома.

Моя новая песня "Люди на Земле" является проявлением сострадания и понимания людей, которые были вынуждены покинуть родительский дом и оставшихся, но не может себя найти. В свою очередь хочу поблагодарить ВСУ, ведь благодаря их устойчивости мы сегодня имеем возможность жить, творить и вдохновлять,

– написал Вельбой.

ANTON VELBOI – "Люди на Земле": смотрите видео онлайн

Новую песню Антон создал с продюсером Мартой Останковой, к которой ушел от PapaMusic. Вместе с мамой певца Аллой Вельбой, они основали собственный лейбл Wellboyfamily.

Поклонники певца в восторге от новой песни:

"Очень круто! Это еще раз доказывает, что Вельбой – это не бренд, или лейбл, это Антон, и что бы он ни делал – это круто".

"Пусть бывшие продюсеры кусают локти, Антон возвращается в игру".

"Прямо в душе.. это только спасает нас. Спасибо".

"Супер! Спасибо за отличную украинскую музыку и пение".

"Вау, это та энергетика по которой скучала, Антон, браво".

"Антон, это поджог! Побольше таких песен, верю в вас. Вдохновение и никого не слушайте".

"Очень круто! Продолжай в том же духе!".

В PapaMusic ответили

Как передает ТСН, продюсерский центр напомнил, что Вельбой не имеет права использовать имя Wellboy. А также певец не может начать сотрудничество с другим лейблом, ведь по контракту до сих пор является участником PapaMusic.

Пока мы находимся в стадии переговоров. Ключевой вопрос – сумма компесации. Предлагаемая Антоном сумма нас не устраивает, его не устраивает та, что мы пригласили. Хотя наша сумма почти в десять раз меньше, чем предусмотренная контрактом,

– заявили в компании.

Там добавили, что название Wellboyfamily – это частный вопрос, которым они обязательно займутся.

Что известно о скандале между Wellboy и Papa music