Пока Бардаш сходит с ума: Wellboy начал сотрудничество с MOЗGI Entertainment

Украинский исполнитель Wellboy в этом году разорвал все контракты с продюсером Юрием Бардашем, который оказался предателем Украины. Теперь его продвижением будет заниматься продюсерский лейбл Потапа и Ирины Горовой.

Новость о неожиданном сотрудничестве популярного артиста Wellboy из Сумщины и MOЗGI появилась 10 ноября. В компании говорят, что они "слепились как самокрутки друг к другу".

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По обязанностям лейбла теперь нужно будет заниматься "букингом" концертов, а также работать с брендами и рекламными интеграциями Wellboy.

Как самокруточки бумагу мы слепились. Неуемная творческая энергия Wellboy+ наша многолетняя профессиональная экспертиза = идеальное сочетание! Соединяемся – делаем индустрию крепче,

– написали в компании.

На такой анонс уже отреагировали поклонники MOЗGI, а также Ирина Горова – основательница бренда.



Ирина Горова о сотрудничестве с Wellboy / Фото с инстаграмм-сторис

Напомним, что несколько дней назад Wellboy создал новую инстаграмму-страницу под названием "Zliva na bravo".

Почему Wellboy ушел от Бардаша