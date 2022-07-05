Фредерик Бегбедер присоединится к сбору денег для защитников Николаева
Источник:телеграмм-канал Николая Тищенко
Известный французский писатель Фредерик Бегбедер присоединится к благотворительному ужину Charity dinners в Париже. На мероприятии будут собирать деньги для защитников Николаевщины.
Мировые звезды продолжают активно помогать Украине, не забывают о войне, которая ежедневно уносит невинные жизни. Фредерик Бэгбедер также решил помочь украинской армии в борьбе со злом.
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Писатель присоединится к благотворительному проекту Charity dinners, организованному всеукраинским благотворительным фондом Way of peace. В рамках мероприятия состоится аукцион с лотами предметов украинской культуры и искусства. Благотворительный ужин состоится 10 июля в ресторане Pavillon Ledoyen в Париже.
Бегбедер таким образом показал, что выступает против зла и становится на сторону Украины, обязательно победившей в этой жестокой войне.
Мировые знаменитости поддерживают Украину
- Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт оделась в сине-желтый костюм, который впоследствии продадут на аукционе.
- Голливудская знаменитость Шон Пенн в Одесской области встретился с Колей Сергой и приобрел украинскую картину, средства от которой пойдут на ВСУ.
- Популярная группа Imagine Dragons выступила на фестивале в Польше, где сейчас живут многие украинцы. Солист коллектива со сцены обратился к нашему народу со словами поддержки.
- Элтон Джон остановил концерт, когда увидел украинку с сине-желтым флагом.