Фредерик Бегбедер присоединится к сбору денег для защитников Николаева

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер присоединится к благотворительному ужину Charity dinners в Париже. На мероприятии будут собирать деньги для защитников Николаевщины.

Мировые звезды продолжают активно помогать Украине, не забывают о войне, которая ежедневно уносит невинные жизни. Фредерик Бэгбедер также решил помочь украинской армии в борьбе со злом.

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Писатель присоединится к благотворительному проекту Charity dinners, организованному всеукраинским благотворительным фондом Way of peace. В рамках мероприятия состоится аукцион с лотами предметов украинской культуры и искусства. Благотворительный ужин состоится 10 июля в ресторане Pavillon Ledoyen в Париже.

Бегбедер таким образом показал, что выступает против зла и становится на сторону Украины, обязательно победившей в этой жестокой войне.

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