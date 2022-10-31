Наше домашнее укрытие, – Даша Квиткова показала, как с сыном пряталась от ракет

Утром 31 октября Россия в очередной раз обстреляла украинские города. Блогерка Даша Квиткова показала, как обустроила домашнее укритье, где пряталась вместе с сыном и мужем.

Российские террористы снова заставляют украинцев прятаться в укрытие. Еще одно утро понедельника началось с массового ракетного обстрела.

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Как Даша Квиткова с сыном пряталась в ванной

Во время воздушных тревог важно находиться в максимально безопасном, насколько это возможно, месте. Блогер Даша Квиткова и ее любимый Никита Добрынин живут в частном доме. У них нет специально обустроенного укрытия, поэтому звездная мамочка сделала его в ванной.

Даша принесла в ванную большую подушку, книги, игрушки и планшет с мультиками для сына.

Как объяснить такому маленькому зайчику, что мы не можем выйти из ванны и немного посидеть здесь?

– написала Квиткова в сторис.



Домашнее укрытие Даши Квитковой / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки



Домашнее укрытие Даши Квитковой / Скриншот инстаграм-сторис блоггерки

Миллионы украинских детей вынуждены сидеть в укрытиях, поскольку российские террористы беспощадно обстреливают мирные города. Но мы потерпим, это не сможет сломить нас. Уже больше 8 месяцев живем в состоянии войны, но никогда не сдадимся.

Напомним, на днях Даша Квиткова дала редкое интервью. Блогерка рассказала о путешествиях, жизни во время войны и многом другом. Среди интересного: