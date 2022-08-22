Олег Скрипка вспомнил, как "молниеносно" ударил в челюсть украинофоба дугина

Украинский певец Олег Скрипка вспомнил, как много лет назад ударил идеолога "русского мира" александра дугина. Он поделился, что еще тогда конфликты завершались победой Украины.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка вспомнил, как ударил идеолога "русского мира" александра дугина. Его дочь дара недавно погибла в результате взрыва авто.

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Олег Скрипка вспомнил, как ударил дугина

Исполнитель опубликовал вырезку из газеты конца 90-х, в которой описали конфликт Скрипки и дугина. Это произошло после выступления группы в московском клубе.

Александр Дугин начал "вещать" различные украинофобные заявления, поэтому Олег Скрипка решил уйти из клуба. Он столкнулся с путинистом, который вылил на него поток ругательств. Артист не удержался и "нанес молниеносный удар ногой в челюсть".

Еще до начала военной агрессии со стороны России, в конце 90-х, имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине,

– поделился музыкант.



Вырезка из газеты / Фото из инстаграма Скрипки

Что известно о дугине и гибели его дочери

Вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль Дугиной, дочери идеолога "русского мира". Инцидент мог случиться с участием членов "Национальной республиканской армии".

Сам Дугин – основополагающий идеологии "русского мира" и неоевразийства, согласно которой россия должна властвовать над другими государствами. Он требовал от кремля быть более агрессивными и выступал с безумными речами, в которых призывал убивать украинцев.

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