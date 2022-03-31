Взрослая дочь Брежневой растрогалась в день рождения: Мое единственное желание – вернуться домой

21-летняя дочь Веры Брежневой Соня сейчас проживает и учится в США. В день своего рождения она поделилась, что всегда была горда называть себя украинкой, поэтому сейчас просит всех знакомых помогать ее согражданам во время войны.

В своем инстаграмме именинница, праздновавшая день рождения 30 марта, разместила детское фото. Там девочка лежит на газоне и мило улыбается в камеру.

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Она вспомнила, как родилась в полночь в роддоме в Днепре и восхищалась культурой своей страны.

"Тогда, я еще не знала, что я родилась в лучшей стране в мире – нашей Украине. Мне удалось расти здесь, учиться в наших школах и изучать нашу богатую и невероятную историю: от произведений Шевченко до картин Примаченко, я росла и влюблялась все больше и больше в Украине и ее сокровищах, увлекаясь также нашим искусством и литературой", – говорит девочка.



Соня Киперман в детстве / Фото с инстаграмма девушки

В 16 Соня уехала учиться из Киева в США, однако обещала себе вернуться домой, ведь в ее сердце навсегда остается Украина.

В день начала войны мое сердце, как и сердце каждого украинца – 24 февраля начало болеть и обливаться кровью… За родственников и друзей, за детей и пожилых, за наше детство и воспоминания, любимые города и красивые архитектурные достопримечательности. Эта боль не оставляет даже на минуту от начала войны, но я верю, что мы все сможем снова вернуться в Киев и будем вместе праздновать нашу сладкую победу,

– говорит Соня Киперман.

Она верит, что снова сможет прогуляться со своей семьей по Киеву в мирной Украине, поэтому ее сейчас единственная просьба – продолжать помогать Украине и ее людям. На своей странице в инстаграмме она оставила полезные ссылки, где можно увидеть, кому помочь в кризисной ситуации.

Под сообщением в комментариях звездная мамочка Сони – Вера Брежнева оставила слова: "Моя дорогая".



Соня Киперман с мамой Верой / Фото с инстаграммы девушки