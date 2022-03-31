У своєму інстаграмі іменинниця, яка святкувала день народження 30 березня, розмістила дитяче фото. Там дівчинка лежить на газоні та мило усміхається в камеру.

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Вона згадала, як народилась опівночі у пологовому будинку в Дніпрі і захоплювалась культурою своєї країни.

"Тоді, я ще не знала, що я народилася в найкращій країні у світі – нашій Україні. Мені вдалося рости тут, навчатися у наших школах та вивчати нашу багату і неймовірну історію: від творів Шевченка до картин Примаченко, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою", – каже дівчинка.



Соня Кіперман в дитинстві / Фото з інстаграму дівчини

У 16 Соня поїхала навчатись з Києва у США, проте обіцяла собі повернутись додому, адже у її серці назавжди залишається Україна.

У день початку війни моє серце, як і серце кожного українця – 24 лютого почало боліти та обливатись кров'ю… За родичів та друзів, за дітей та літніх, за наше дитинство та спогади, за улюблені міста та красиві архітектурні пам'ятки. Цей біль не залишає навіть на хвилину від початку війни, але я вірю, що ми всі зможемо знову повернутися до Києва і всі разом святкуватимемо нашу солодку перемогу,

– каже Соня Кіперман.

Вона вірить, що знову зможе прогулятися зі своєю сім'єю Києвом у мирній Україні, тому її зараз єдине прохання – продовжувати допомагати Україні та її людям. На своїй інстаграм-сторінці вона залишила корисні лінки, де можна побачити, кому допомогти у кризовій ситуації.

Під дописом у коментарях зіркова матуся Соні – Віра Брежнєва залишила слова: "Моя люба".



Соня Кіперман з мамою Вірою / Фото з інстаграму дівчини