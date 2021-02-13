Непогода в Украине: в снежную ловушку попала машина популярной группы – все подробности, фото
Непогода создала проблемы не только простым украинцам, но и известным исполнителям. Так, в Ровно в снежном заносе застрял грузовик с оборудованием рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
Источник:Пресс-центр ГСЧС
Инцидент произошел примерно в 9 утра 13 февраля на улице Парковой. Музыкантам на помощь пришли спасатели ГСЧС.
Интересно В каких областях Украины больше всего намело снега: синоптики показали карту
Как все происходило
- Грузовик с оборудованием попал в снежный сугроб и не мог оттуда уехать.
- Спасателям пришлось использовать спецтехнику высокой проходимости.
- В итоге они отбуксировали автомобиль к городскому Дому культуры. Там в субботу вечером "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дают концерт.
- Кроме 1 единицы спецтехники, помогали звездам еще 5 спасателей.
Как спасатели вытаскивали машину группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" из снежного заноса / Фото ГСЧС
Что известно о группе "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ": главное
- Начали они свои выступления в 1999 году в закарпатском Мукачево.
- Состав группы время от времени менялся, но его лидером и вокалистом всегда оставался Сергей Танчинец.
- Подавляющее большинство песен музыканты исполняют на украинском. Также имеют по меньшей мере 3 композиции, написанные на русском, и 1 – на английском.
- Собственно их первый альбом называется Underground. А чуть позже они создали дебютный клип с одноименной песней.
- В начале 2014 года группа представила песню "Мамины слова", которую посвятили героям Небесной сотни.
- Впоследствии музыканты отыграли ряд патриотических концертов под лозунгом "Без войны" и с другими исполнителями поехали в тур "Поддержим своих" по городам Донбасса.
- В 2016 году группа приняла участие в вокальном шоу "Х-фактор". На кастинге они выступали с песней "Без нее никак".
- 14 января 2019 года к своему 20-летию группа издала сингл "Зори запылали". Композиция меньше чем за месяц набрала более 2 миллионов просмотров.
- Последний полноценный альбом группы - "Буду с тобой" (2018 год), а в 2019-м они выпустили мини-альбом "миллиарды".
Кстати В 4 областях Украины ограничили движение на дорогах из-за непогоды
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцелуй. Объятия: смотрите видео (последний клип группы)
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter