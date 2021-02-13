Непогода создала проблемы не только простым украинцам, но и известным исполнителям. Так, в Ровно в снежном заносе застрял грузовик с оборудованием рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Инцидент произошел примерно в 9 утра 13 февраля на улице Парковой. Музыкантам на помощь пришли спасатели ГСЧС. Интересно В каких областях Украины больше всего намело снега: синоптики показали карту Как все происходило Грузовик с оборудованием попал в снежный сугроб и не мог оттуда уехать.

Спасателям пришлось использовать спецтехнику высокой проходимости.

В итоге они отбуксировали автомобиль к городскому Дому культуры. Там в субботу вечером "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дают концерт.

Кроме 1 единицы спецтехники, помогали звездам еще 5 спасателей.

Как спасатели вытаскивали машину группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" из снежного заноса / Фото ГСЧС Что известно о группе "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ": главное Начали они свои выступления в 1999 году в закарпатском Мукачево.

Состав группы время от времени менялся, но его лидером и вокалистом всегда оставался Сергей Танчинец.

Подавляющее большинство песен музыканты исполняют на украинском. Также имеют по меньшей мере 3 композиции, написанные на русском, и 1 – на английском.

Собственно их первый альбом называется Underground. А чуть позже они создали дебютный клип с одноименной песней.

В начале 2014 года группа представила песню "Мамины слова", которую посвятили героям Небесной сотни.

Впоследствии музыканты отыграли ряд патриотических концертов под лозунгом "Без войны" и с другими исполнителями поехали в тур "Поддержим своих" по городам Донбасса.

В 2016 году группа приняла участие в вокальном шоу "Х-фактор". На кастинге они выступали с песней "Без нее никак".

14 января 2019 года к своему 20-летию группа издала сингл "Зори запылали". Композиция меньше чем за месяц набрала более 2 миллионов просмотров.

Последний полноценный альбом группы - "Буду с тобой" (2018 год), а в 2019-м они выпустили мини-альбом "миллиарды". ​Кстати В 4 областях Украины ограничили движение на дорогах из-за непогоды БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцелуй. Объятия: смотрите видео (последний клип группы) Непогода в Украине: последние события В последние дни неблагоприятные погодные условия больше всего поразили Правобережную Украину.

11 февраля на Львовщине выпало до 90 сантиметров снега, в Карпатах еще больше – 112 сантиметров.

Из-за непогоды без электроснабжения в Украине пока остаются 64 населенных пункта.

Неблагоприятная погода также накрыла Киев. На дорогах столицы – сильный гололед, а также снежные заносы. Из-за этого людям приходится собственными силами вытаскивать свои авто.

А в Ровно и Львове школы перешли на дистанционное обучение.