В вышиванке на заснеженном стадионе: Александра Кучеренко покорила атмосферными фото

У журналистки Александры Кучеренко на днях было прямое включение со стадиона НСК "Олимпийский", где происходил матч Динамо-Бавария. Перед началом игры стадион начало засыпать снегом. Красавица не удержалась и сделала несколько сказочных кадров в красивом наряде.

Для съемок Александра всегда выбирает стильные и одновременно элегантные образы. В этот раз она надела вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдич.

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Александра Кучеренко позировала на стадионе

Красавица и жена тревел-ведущего Дмитрия Комарова предстала перед камерой в желтом пиджаке, вышитом черными нитями. Соединила такой верх с черными классическими брюками и обувью на каблуке. Длинные роскошные волосы выровняла, а на лице сделала насыщенный макияж.

От снега, засыпавшего стадион, Кучеренко защищал большой синий зонт. На лице красавицы сияла улыбка. Видно, что она очень рада этой зимней сказке.

Этот первый снег я не забуду никогда – как только провела прямую трансляцию прямо из кромки футбольного поля,

– написала Александра под фото.



Александра Кучеренко на стадионе / Фото из инстаграма журналистки



Александра Кучеренко на стадионе / Фото из инстаграма журналистки

Звезды и первый снег в Украине