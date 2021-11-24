В вышиванке на заснеженном стадионе: Александра Кучеренко покорила атмосферными фото
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
У журналистки Александры Кучеренко на днях было прямое включение со стадиона НСК "Олимпийский", где происходил матч Динамо-Бавария. Перед началом игры стадион начало засыпать снегом. Красавица не удержалась и сделала несколько сказочных кадров в красивом наряде.
Для съемок Александра всегда выбирает стильные и одновременно элегантные образы. В этот раз она надела вышиванку от украинского дизайнера Юлии Магдич.
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Александра Кучеренко позировала на стадионе
Красавица и жена тревел-ведущего Дмитрия Комарова предстала перед камерой в желтом пиджаке, вышитом черными нитями. Соединила такой верх с черными классическими брюками и обувью на каблуке. Длинные роскошные волосы выровняла, а на лице сделала насыщенный макияж.
От снега, засыпавшего стадион, Кучеренко защищал большой синий зонт. На лице красавицы сияла улыбка. Видно, что она очень рада этой зимней сказке.
Этот первый снег я не забуду никогда – как только провела прямую трансляцию прямо из кромки футбольного поля,
– написала Александра под фото.
Александра Кучеренко на стадионе / Фото из инстаграма журналистки
Александра Кучеренко на стадионе / Фото из инстаграма журналистки
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