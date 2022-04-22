В вышиванке: Тина Кароль исполнила гимн на открытии выставки об Украине на Венецианской биеннале

22 апреля 2022 , 17:06
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Источник:

инстаграмм фан-клуба Тины Кароль

Певица Тина Кароль приехала в Венецию, где исполнила гимн Украины и открытие выставки "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале 2022. Артистка предстала перед публикой в красивейшем вышитом платье.

Открытие выставки, организованной Фондом Виктора Пинчука, Офис Президента и Министерство культуры Украины, состоялось 21 апреля. Оно началось с обращения президента Украины Владимира Зеленского.

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В официальной части также выступили:

  • мэр Венеции Луиджи Бруньяро;
  • президент Венецианского биеннале Роберто Чикутто;
  • украинский бизнесмен Виктор Пинчук;
  • лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;
  • посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

На мероприятие пригласили народную артистку Украины Тину Кароль. Она вышла на сцену в красивом вышитом платье, туфлях на каблуке, с аккуратной прической и нежным макияжем. Перед всеми присутствующими исполнительница без музыкального сопровождения спела гимн Украины.

Тина Кароль в Венеции исполнила гимн Украины: смотрите видео онлайн

Обратите внимание! Первая леди Украины Елена Зеленская отметила важность искусства во время войны. Она обратилась к участникам и гостям Венецианской биеннале. Что она написала в письме, которое прочитал посол Украины в Италии – узнайте по ссылке.

Выставка "Это Украина: Защищая свободу": главное

  • Эта выставка посвящена свободе выбирать, говорить, существовать. Она подтверждает культурную устойчивость Украины.
  • В первой части представили новые работы художников, которые продолжают жить и работать в Украине во время войны – Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко.
  • Во второй части будут показаны произведения украинских художников с международными коллегами. Среди представленных авторов есть: Марина Абрамович (Сербия), Олафур Элиассон (Дания), JR (Франция), Дэмиен Герст (Великобритания), Борис Михайлов (Украина) и Такаши Мураками (Япония).
Автор: Христина Кобак