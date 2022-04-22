В вышиванке: Тина Кароль исполнила гимн на открытии выставки об Украине на Венецианской биеннале
Источник:инстаграмм фан-клуба Тины Кароль
Певица Тина Кароль приехала в Венецию, где исполнила гимн Украины и открытие выставки "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале 2022. Артистка предстала перед публикой в красивейшем вышитом платье.
Открытие выставки, организованной Фондом Виктора Пинчука, Офис Президента и Министерство культуры Украины, состоялось 21 апреля. Оно началось с обращения президента Украины Владимира Зеленского.
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В официальной части также выступили:
- мэр Венеции Луиджи Бруньяро;
- президент Венецианского биеннале Роберто Чикутто;
- украинский бизнесмен Виктор Пинчук;
- лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук;
- посол Украины в Италии Ярослав Мельник.
На мероприятие пригласили народную артистку Украины Тину Кароль. Она вышла на сцену в красивом вышитом платье, туфлях на каблуке, с аккуратной прической и нежным макияжем. Перед всеми присутствующими исполнительница без музыкального сопровождения спела гимн Украины.
Тина Кароль в Венеции исполнила гимн Украины: смотрите видео онлайнОбратите внимание! Первая леди Украины Елена Зеленская отметила важность искусства во время войны. Она обратилась к участникам и гостям Венецианской биеннале. Что она написала в письме, которое прочитал посол Украины в Италии – узнайте по ссылке.
Выставка "Это Украина: Защищая свободу": главное
- Эта выставка посвящена свободе выбирать, говорить, существовать. Она подтверждает культурную устойчивость Украины.
- В первой части представили новые работы художников, которые продолжают жить и работать в Украине во время войны – Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко.
- Во второй части будут показаны произведения украинских художников с международными коллегами. Среди представленных авторов есть: Марина Абрамович (Сербия), Олафур Элиассон (Дания), JR (Франция), Дэмиен Герст (Великобритания), Борис Михайлов (Украина) и Такаши Мураками (Япония).