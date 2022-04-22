21 апреля состоялась одна из ведущих выставок мира – Венецианская биеннале. На выставку прибыла делегация украинских художников. Жена президента Зеленского обратилась к участникам и гостям в письме, которое зачитал Посол Украины в Италии.

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Елена Зеленская обратилась к участникам Венецианского биеннале

В обращении первая леди рассказала, что каждый художник прошел непростой путь из-за войны войны.

На украинских экспонатах в этом году также есть пепел войны. Когда начались первые взрывы, каждый спасал дороже всего. Это наша трагическая реальность – ныне каждый украинец даже в таком идиллическом городе, как Венеция, видит перед собой руины Мариуполя, Чернигова, Харькова, Киевщины.

– написала Елена Зеленская.

Во время обращения гостям биеннале демонстрировали фотографии с достопримечательностями культуры, обложенными песком, руины украинских музеев, в частности, музея древностей в Чернигове и музея, где хранились работы Марии Примаченко.

"Для каждого из нас ее картины – воплощенная сказка с детства, и на наших глазах в тот момент будто расстреляли сказку. Но… сказка уцелела! После освобождения Киевщины мы узнали, что охранник музея Анатолий с женой Наталией под обстрелами спасли все. Это чудо искусства и человечности, которые даже в ужасах войны поражают особенно. И это история о надежде и победе", – подчеркнула Елена Зеленская.

Ибо искусству в вынужденном изгнании, как и человеку в изгнании, особенно нужен дом. Дом, в котором не стреляют,

– подытожила первая леди.

"Искусство – это также вид противостояния, в котором жизнь говорит смерти: "Стоп, дальше ты не пройдешь!" Искусство – это победа нашей надежды. Так пусть будет искусство! И победа!"

Украинские экспонаты на Венецианском биеннале / Фото из инстаграма Елены Зеленской